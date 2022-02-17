Украинец нашел в кармане копейку ценой в десятки тысяч гривен: их еще полно

В Украине монету номиналом 2 копейки продают почти за 1 тыс. евро. Такие денежные знаки уже вышли из оборота, однако они все еще встречаются в карманах и кошельках украинцев. А нумизматы и коллекционеры готовы торговаться за редкие копейки до невероятных сумм.





Ценный лот владелец разместил на популярном украинском онлайн-аукционе Violity. Всего за несколько дней стоимость монеты взлетела с 1 грн. до 30 тыс. грн. Что же в этом денежном знаке так заинтересовало потенциальных покупателей? Почему участники торгов готовы без колебаний выложить за монету десятки тысяч гривен?

Уникальная монета весом 1,81 г была изготовлена в 2000 году. Но согласно данным Национального банка Украины, 2 копейки в указанном году официально не чеканились. Большие партии монет этого номинала выходили с 1992 по 1994 годы, в 1996 году и с 2001-го по 2013-й. Поэтому непонятно, как эта монета вообще увидела свет.

Именно загадочное происхождение копейки и стало секретом ее популярности на аукционе. Как только лот разместили на сайте Violity, за него началась упорная борьба. Стартовая цена составляла всего 1 грн. Но лишь за три ставки она подскочила почти до 10 тыс. грн. Владелец монеты не успел и глазом моргнуть, как за его лот уже предлагали 30 тыс. грн.

Следует отметить, что продавец в своем объявлении не сообщает, подлежала ли монета реставрации. Неизвестно также в каком состоянии она находится, и имеет ли какие-либо значительные дефекты. Однако отсутствие таких данных кажется совсем не волнует участников аукциона, которые наперебой забрасывают продавца очередными ставками.

За ценную монету сделали уже более 30 ставок. Однако за торгами наблюдают еще 412 потенциальных покупателей, которые в любой момент могут поднять цену. Так что сложно даже предположить, какой будет стоимость монеті до окончания торгов.

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