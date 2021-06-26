Майже на 40% більше: українцям розповіли про платіжки за газ

Коливання цін на газ ледь не щоквартально вже добряче втомило українців. Адже щоразу все складніше уявити, якими стануть тарифи до найближчого опалювального сезону, та навіть у наступному місяці.





До прикладу, роздрібна вартість «блакитного палива» у першому кварталі поточного року складала 5748 гривень за 1 тис. кубометрів. Така ціна є на 15% нижчою, ніж в останні три місяці минулого року. Та якщо порівняти цю цифру із першим кварталом 2020 року, виходить що вартість ресурсу зросла ледь не на 40%.

Саме такі дані зазначаються у звіті Національної комісії із регулювання сфер енергетики й комунальних послуг.

Державний регулятор стверджує, що починаючи із грудня 2020 року газові тарифи почали знижуватися:

січнева вартість ресурсу складала 5875 грн за 1 тис. кубометрів, що на 16% менше в порівнянні із грудневим тарифом;

у лютому газ вартував 5659 грн за 1 тис. кубометрів, тобто ще на 4% зменшився в порівнянні із попереднім місяцем;

а березневий тариф відповідав 5648 грн за 1 тис. кубометрів – на 1 % дешевше, ніж у лютому.

Така тенденція до здешевлення енергоресурсу на початку поточного року стала наслідком дій Кабміну, що наприкінці 2020-го ввів поняття граничної ціни на газ. Уряд взяв на себе регулювання ситуації на газовому ринку України, змусивши «Нафтогаз» постачати комунальним підприємствам природний ресурс за зниженою ціною.

Та штучно відрегульована ціна з кожним місяцем все більше резонує зі ставками на європейському ринку. Вже зараз «Нафтогаз» постачає паливо населенню за ціною, що є значно нижчою від гуртової вартості ресурсу у Європі. Різниця в ціні за 1 кубометр складає майже 2 гривні.

Тож наразі складно сказати, як довго український уряд зможе утримувати штучно занижену ціну. А отже існує велика ймовірність, що у новий опалювальний сезон ми увійдемо вже на зовсім інших умовах.