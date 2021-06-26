Новини

Майже на 40% більше: українцям розповіли про платіжки за газ

Як і чому змінювалися ціни на «блакитне паливо» протягом останніх років?

27.06.2021
1 хвилина на прочитання

Коливання цін на газ ледь не щоквартально вже добряче втомило українців. Адже щоразу все складніше уявити, якими стануть тарифи до найближчого опалювального сезону, та навіть у наступному місяці.


До прикладу, роздрібна вартість «блакитного палива» у першому кварталі поточного року складала 5748 гривень за 1 тис. кубометрів. Така ціна є на 15% нижчою, ніж в останні три місяці минулого року. Та якщо порівняти цю цифру із першим кварталом 2020 року, виходить що вартість ресурсу зросла ледь не на 40%.

Саме такі дані зазначаються у звіті Національної комісії із регулювання сфер енергетики й комунальних послуг.

Новини по темі

Державний регулятор стверджує, що починаючи із грудня 2020 року газові тарифи почали знижуватися:

  • січнева вартість ресурсу складала 5875 грн за 1 тис. кубометрів, що на 16% менше в порівнянні із грудневим тарифом;
  • у лютому газ вартував 5659 грн за 1 тис. кубометрів, тобто ще на 4% зменшився в порівнянні із попереднім місяцем;
  • а березневий тариф відповідав 5648 грн за 1 тис. кубометрів – на 1 % дешевше, ніж у лютому.

Така тенденція до здешевлення енергоресурсу на початку поточного року стала наслідком дій Кабміну, що наприкінці 2020-го ввів поняття граничної ціни на газ. Уряд взяв на себе регулювання ситуації на газовому ринку України, змусивши «Нафтогаз» постачати комунальним підприємствам природний ресурс за зниженою ціною.

Та штучно відрегульована ціна з кожним місяцем все більше резонує зі ставками на європейському ринку. Вже зараз «Нафтогаз» постачає паливо населенню за ціною, що є значно нижчою від гуртової вартості ресурсу у Європі. Різниця в ціні за 1 кубометр складає майже 2 гривні.

Тож наразі складно сказати, як довго український уряд зможе утримувати штучно занижену ціну. А отже існує велика ймовірність, що у новий опалювальний сезон ми увійдемо вже на зовсім інших умовах.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


27.06.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Пенсію в цьому році збільшать ще три рази: на яку надбавку можна розраховувати

27.06.2021

Множество жителей Украины останутся без связи «Киевстар»

27.06.2021

Безліч жителів України залишаться без зв’язку «Київстар»

27.06.2021

Штраф в 180 тисяч: в Україні стартують масові перевірки всіх робочих місць

27.06.2021
Back to top button