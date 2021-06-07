Как выбрать настольную лампу: лучшие идеи 2021 года

Хорошая настольная лампа является не только полезным световым прибором, но и стильным предметом интерьера. Она может заменить основной источник света, сконцентрировав освещение на определенном участке стола. Прибор не требует монтажа, может свободно перемещаться в удобное для работы или чтения место. Подходит как для кабинета, так и для дополнения домашнего интерьера. При выборе обращайте внимание на стиль модели, старайтесь, чтобы он гармонировал с общей обстановкой в помещении.





Если подыскиваете функциональный осветительный прибор, обратите внимание на настольную лампу EGLO. Австрийский производитель является одним из лидеров по выпуску искусственных источников света. На протяжении 50 лет компания EGLO увеличивала и совершенствовала промышленные мощности, что позволило ей стать именитым брендом, который на слуху.

Характерные особенности

Настольная лампа – полезный и стильный атрибут. Она выполняет одновременно несколько функций:

выступает дополнительным источником света, если основного не хватает;

служит для ночной подсветки, когда готовитесь ко сну;

несет декоративную миссию, дополняя обстановку полезным и красивым атрибутом.

В детской комнате настольная лампа используется, когда малыши делают уроки, рисуют или занимаются любимым хобби. При выборе модели следует уделить внимание углу падения света и возможности регулирования положения плафона. Осветительный прибор также может служить ночником. Для этого лучше выбрать изделие с несколькими режимами, в том числе и с приглушенной подсветкой.

Главное отличие настольных ламп от торшеров – меньшие габариты. Приборы используются там, где основного источника света недостаточно для решения всех поставленных задач. По типу освещения есть устройства с рассеянным и точечным потоком. Это зависит от конструкции плафона.

Основные разновидности

Настольные лампы могут классифицироваться, исходя из источника освещения. Это основной параметр, на который нужно обращать внимание во время покупки прибора. Среди распространенных вариантов можно выделить следующие виды ламп:

Накаливания. Стоят такие изделия недорого. Среди минусов – непродолжительный период эксплуатации (примерно 1 000 часов), высокое потребление электроэнергии и сильный нагрев во время продолжительной работы. Галогенные. По характеристикам данный вариант аналогичен предыдущему, однако есть одно отличие – колба заполняется специальным газом. Благодаря этому работа происходит в несколько раз дольше, причем наблюдается меньшее потребление энергии. Люминесцентные. Такие изделия имеют второе название – энергосберегающие. Подобный источник света может мерцать. Обладает холодным оттенком светового потока, поэтому глаза быстро устают. Диодные. Цена светодиодов – самая высокая среди вышеперечисленных вариантов. Однако это обосновывается многочисленными преимуществами: яркость, экономичность, длительность работы, безопасность, большой выбор форм и цветовой температуры.

Среди широкого разнообразия моделей выделяют настольные лампы таких видов: прикроватные, офисные, декоративные. Первые преимущественно размещаются на тумбочках рядом со спальным ложем. Часто такие приборы бывают парными для установки с обеих сторон от кровати.

Офисные модели преимущественно имеют мобильную конструкцию, благодаря которой можно менять положение плафона. Это дает возможность подстраивать прибор для комфортной работы.

Декоративные настольные лампы конструктивно напоминают небольшие торшеры. Могут дополняться красивым стильным абажуром, иметь необычную ножку-опору. Такие модели используются в спальнях или залах, где требуется добавить в обстановку «изюминку».