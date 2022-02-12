Раскрыты схемы массового обмана украинцев в супермаркетах

Чтобы продать товар и обеспечить себе высокую выручку, торговые сети готовы пойти на что угодно. Они продают испорченные продукты под видом акционных, меняют цену прямо на кассе и недодают сдачу. Сегодня вы узнаете, какие махинации используют отечественные супермаркеты и как не поплатиться за свою невнимательность не только деньгами, но и собственным здоровьем.





Испорченные продукты продают вместе со свежими

Это едва ли не самый популярный способ обмана, который использует большинство украинских торговых сетей. Наряду со свежими продуктами на полки кладут испорченный товар или товар с поврежденной упаковкой, надеясь, что покупатель просто не заметит брака.

Часто продукты, которым осталось всего несколько дней до истечения срока годности, продают по акционной цене. На этот раз продавцы делают ставку уже на другую черту, присущую многим клиентам – желание сэкономить.

Поэтому, выбирая товар, особенно на полках с акционной продукцией, всегда обращайте внимание на его срок годности, внешний вид и целостность упаковки.

Фейковые скидки

Скидка не всегда означает, что товар плохого качества. Однако за акционными ценниками может скрываться еще один хитрый трюк. Часто работники супермаркета намеренно завышают цену на определенный товар, чтобы потом сделать на него грандиозную скидку. Однако цена после скидки может оказаться даже больше истинной стоимости этого продукта. Следовательно, не лишним будет поискать в интернете, сколько на самом деле стоит выбранный вами товар, продающийся будто бы с 50% скидкой.

Разные ценники в зале и на кассе

Здесь все просто: клиент берет с полки товар по одной цене, а на кассе его пробивают по совсем другому прайсу. Такой обман заметит только очень придирчивый покупатель, который каждый раз проверяет чек. Но следует помнить, что по закону у клиента есть право заплатить за товар столько, сколько указано на ценнике в торговом зале.

Если же вы заметили разницу в ценах, не пожалейте времени и позовите администратора. Ведь только разоблачая аферы супермаркетов, мы сможем оградить себя и других потребителей от «торговых мошенников».

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