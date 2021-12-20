Що таке Омікрон і звідки він з’явився: ситуацію коментує професор Комаровський
Новий штам коронавірусу, який отримав назву Омікрон, вже широко крокує по багатьох країнах, викликаючи серйозні хвилювання серед їхніх жителів. Не дивно, що новина про офіційно зафіксований випадок Омікрону в Україні може спричинити зростання паніки серед населення. Доктор Комаровський висловив свою думку про те, наскільки цей штам небезпечний, і чи є причини серйозних побоювань.
На каналі Україна педіатр барвисто і образно пояснив українцям, що це за штам і озвучив кілька версій його виникнення.
«Болонка, порівняно з вовком»
Так зрозуміло лікар пояснив різницю між Омікроном і первісним «уханьським» варіантом. Штам, який спочатку вражав людей, лікар запропонував умовно назвати “вовком”. Наступні варіанти: Альфа, Бета, Дельта він порівнював із собаками різних порід. Вони всі різні за рівнем небезпеки, зараження та іншими показниками, але мають дуже багато спільного з початковим варіантом – вовком. І тут з’являється новий штам, який схожий на «уханьський», як болонка на вовка.
Основні версії появи Омікрону
Доктор Комаровський сказав, що серйозно варто розглядати 4 версії появи нового різновиду коронавірусу:
- «Омікрон» – це різновид коронавірусу, який з’явився у ВІЛ-інфікованих. Що саме такий пацієнт став першим, який заразив Омікроном здорових людей. Але якщо пацієнти з таким ослабленим імунітетом, як інфіковані вірусом імунодефіциту, перемагали у боротьбі з новим штамом, то здорові поза небезпекою;
- Омікрон перейшов до людей від гризунів, в організмі яких первісний штам змінився;
- Новий штам розвивався в африканських країнах, де рівень медицини надто низький;
- Останній варіант – Омікрон – це результат обміну частинами геному між вірусами, на які вже хворіють люди.
Лікар закликає не панікувати з приводу появи нового штаму. Але й забувати про всі заходи профілактики зараження не варто. Лікар продовжує нагадувати, що найдієвіший метод уберегти себе та близьких – це вакцинуватися від COVID-19.
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