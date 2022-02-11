В Украине заработали новые правила пользования кредитными картами

С 10 февраля в Украине начали работать новые правила, касающиеся операций, которые производятся в платежных системах, а также терминалах POS. Инициатором изменений стал Национальный банк Украины. Постановление регулятора нацелено на создание более безопасных и комфортных условий использования платежных карт для украинцев.





Нацбанк прежде всего установил более жесткие требования к банкам-эквайрам по контролю за их бизнес-клиентами. В частности, финучреждения должны следить за тем, придерживаются ли торговцы предписаний закона и правил платежных систем. С этой целью регулятор требует от банков отслеживать все операции продавцов.

Каждому владельцу платежной карты банк должен сообщать о правилах проведения операции перед ее совершением. Также финучреждение обязано проинформировать клиента о комиссии и других дополнительных расходах, которые он понесет в процессе совершения сделки. Но как именно это будет происходить в Нацбанке, пока не сообщили.

Кроме того регулятор теперь станет требовать от банков-эквайров более строго контролировать процесс легализации доходов. Это означает, что банки должны установить четкие правила для мониторинга переводов, осуществляемых на счет продавца. Причем контролировать приход средств на карту предпринимателя в банке будут не зависимо от того, заключен между ними договор, или нет.

Продавец обязан предоставлять финучреждению-эквайру следующую информацию:

данные для выполнения законодательных требований по контролю за отмыванием доходов;

данные о его переходе в другую область деятельности.

Торговец должен предоставить банку указанную информацию в определенный срок и в обозначенном заранее порядке. Все эти условия прописываются в договоре между бизнес-клиентом и обслуживающим его банком. В случае же недостоверности предоставленных данных торговец понесет наказание. В частности, банк может отказать продавцу или небанковскому финансовому учреждению в дальнейшем предоставлении услуг, если он не выполняет условия, указанные в договоре.

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