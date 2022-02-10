Тарифи на лютий не радують: комуналка українцям обійдеться дорожче

Лютневі платіжки для багатьох українців стануть справжнім сюрпризом. Причому сюрприз цей буде вкрай неприємним. По-перше, тарифи на деякі компослуги з 1 січня суттєво зросли. По-друге, минулий місяць був доволі холодним, тож і показники споживання значно перевищили грудневі. То за які ж послуги нам доведеться заплатити найбільше?





Газопостачання

Вартість газу постачальникам на щастя заборонили підвищувати аж до травня 2022 року. Тож українці й цього місяця заплатять за газ за ціною від 7,7 до 11,99 грн за куб. Хоча більшість, а саме 38, газових компаній пропонують ресурс за ціною до 8 грн за кубометр.

Тим часом тарифи на доставку газу не стоять на місці. У січні більшість облгазів підняла свої цінники в середньому на 20%. До того ж заплатити за газ більше нам доведеться через зростання обсягів споживання у холодний місяць січень.

Опалення

Вартість опалення платіжках за січень багатьох громадян може просто шокувати. Адже через значно нижчі температурні показники батареї у домівках українців «смалили» як шалені. Не дивно, що газу нагоріло на добрих кілька тисяч.

Вода

Тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 січня підвищили 45 місцевих водоканалів. Лише у Києві холодна вода здорожчала на 5 грн та сягнула ставки 30,38 грн за куб. Рекордну ж ціну на воду встановили у Запоріжжі – 54,63 грн за 1 куб. м.

Електроенергія

За електрику українці наразі платять фіксовану ціну, яка не зміниться до травня поточного року. Хоча тариф на світло все ж таки залежить від об’єму споживання:

до 250 кіловатів – 1,44 грн за кВт*год;

понад 250 кіловатів – 1,68 грн за кВт*год.

Однак у січні споживачам, що мають електричне опалення, також довелося використати чимало ресурсу. Тож і суми у платіжках навряд стануть для них приємною новиною.

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