Доллар не спасет: какие валюты покупать украинцам, чтобы не потерять деньги

Хранить свои сбережения в долларах для украинцев уже стало настоящей традицией. Однако на фоне резкого снижения курса «американца», который за минувшую неделю подешевел почти на 1 грн, граждане начали беспокоиться за свои деньги. Ведущие финансовые аналитики страны посоветовали украинцам, какую валюту следует приобрести, чтобы не потерять «кровно заработанные».





Большинство специалистов валютного рынка сейчас считают удачной инвестицией приобретение швейцарского франка. Ведь в то время, как доллар теряет свои позиции, национальная валюта Швейцарии стабильно дорожает. Добавив ее в свой инвестиционный портфель, вкладчик сможет застраховать себя от инфляции и девальвации «зеленого».

Конвертируя свои сбережения в валюту, не стоит забывать и о евро. Вторая по популярности резервная валюта мира сейчас также взяла курс на укрепление, поэтому может сбалансировать активы и компенсировать потери от падения доллара.

Как отметил ведущий аналитик компании FoboForex Андрей Гойлов, лучше всего формировать свой валютный кошелек в следующих пропорциях:

40% – доллар США;

40% – евро;

20% – швейцарский франк.

Таким образом даже удешевление одной из валют не приведет к таким значительным потерям, как в случае хранения всех сбережений только в одной валюте.

Эксперт также отметил, что хранить деньги в банке нужно правильно. Каждый вид валюты следует разместить на отдельном счете. Сумма каждого вклада не должна превышать лимита Фонда гарантирования вкладов. Таким образом, можно будет хотя бы частично вернуть свои потери от инфляции.

Отметим, что курс доллара в Украине продолжает снижаться. Эту тенденцию поддерживает постоянный избыток валюты США на Межбанке. По оценкам экспертов валютного рынка, уже к пятнице 11 февраля американец может потерять около 0,6 грн и стабилизироваться на уровне 27,7 грн/долл. Так что украинцам самое время разнообразить свои сбережения другими устойчивыми мировыми валютами.

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