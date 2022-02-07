Дивина та й годі: стало відомо, що Samsung спеціально погіршувала флагманські смартфони Galaxy

Samsung Galaxy S, мабуть, найвідоміша флагманська серія Android, багато в чому виступає як неофіційне обличчя цілої платформи. Від перших моделей, натхнених iPhone у 2010 році, до таких гігантів, як Galaxy S21 Ultra – з роками ця лінійка ставала все більш вражаючою.





Проте корейці не завжди покращували моделі з усіх напрямків. Були часи, коли флагмани Galaxy S втрачали функції, які були досить важливими для багатьох користувачів. Сьогодні ми згадаємо найпомітніші погіршення за час існування цієї лінійки.

Galaxy S6: провісник компромісів

Смартфони 2015 року вперше отримали преміум-дизайн з вигнутими краями і корпусом зі скла, але недорахувалися відразу трьох важливих функцій. По-перше, S6 та S6 Edge втратили рейтинг IP67 попереднього телефону та слот для карт пам’яті MicroSD.

Ще однією помітною зміною був перехід на фіксовану батарею порівняно зі знімним АКБ у минулому поколінні. Що ще гірше, Samsung знизила ємність акумулятора в Galaxy S6 з 3000 мАг до 2550 мАг. Як кажуть, краса потребує жертв.

Galaxy S7: попрощайтеся з ІЧ-портом

Мало хто пам’ятає, але у флагманах Samsung був ІЧ-порт, починаючи з Galaxy S4. Корейці тихо відмовилися від цієї функції, коли випустили Galaxy S7 у 2016 році.

ІЧ-порт — зручний спосіб керування побутовими приладами та гаджетами, такими як телевізори та кондиціонери. Xiaomi все ще випускає безліч бюджетних (і флагманських) телефонів, які можна використовувати як пульт-ДК, і хоча навряд чи це тягне на серйозне погіршення, прагнення Samsung заощаджувати на дрібницях почало виявлятися саме тут.

Galaxy S10: комусь потрібен світлодіодний індикатор сповіщень?

У телефонах Galaxy S10 вперше з часів оригінального Galaxy S компанія відмовилася від світлодіодного індикатора сповіщень. Ця функція була доступна на всіх пристроях, починаючи з Galaxy S2 і закінчуючи Galaxy S9, причому використовувався класний RGB-діод, який блимав різним кольором для позначення повідомлень з різних програм.

Ще однією функцією, яку втратив Galaxy S10, був сканер зіниці ока, що дебютував у Galaxy S8 разом зі сканером відбитків пальців на задній панелі. Замість нього Samsung встановила підекранний ультразвуковий сканер відбитків, який виявився досить вибагливим. А сканер зіниці ока поступився місцем звичайному розблокуванню за допомогою фронтальної камери, що менш безпечно.

Galaxy S20: більше немає порту 3.5 мм

Здається, рішення Samsung відмовитися від роз’єму для навушників було прийнято дуже давно. Проте, насправді, це сталося в 2020 році з виходом Galaxy S20. За пару років до цього Samsung випустила відео, в якому висміювала Apple за відмову від мініджека, але перед презентацією цей ролик корейці тишком-нишком видалили.

І ще одна цікава зміна – відмова від камери з подвійною діафрагмою. Починаючи з Galaxy S9, ця функція дозволяла перемикатися між апертурою f/1.5 і f/2.4. Перша дозволяє робити яскравіші знімки при слабкому освітленні та дає малу глибину різкості, а f/2.4 гарантує, що вся сцена буде у фокусі. Це була корисна функція для фотографів, але в той же час мало хто зі звичайних користувачів помітив її зникнення.

Galaxy S21: мінус безліч функцій

Помітне погіршення відбулося і з минулорічною серією Galaxy S21. Всі три телефони лінійки залишилися без слота для карт пам’яті MicroSD, який був невід’ємною частиною флагманів Samsung (крім S6) і багато років допомагав їм відрізнятися від iPhone.

Стандартний Galaxy S21 одержав не скляний, а пластиковий корпус. Звичайно, пластик більш довговічний, але це дешевий матеріал, який не дозволяє відчувати смартфон за 1000 $ справді преміальним пристроєм.

Ще одним серйозним погіршенням стала відмова Samsung від технології MST на всіх трьох моделях лінійки. Вона дозволяла сервісу Samsung Pay імітувати магнітні хвилі та безконтактно розплачуватися на старих терміналах, які не підтримують функції NFC.

Galaxy S21 і S21 Plus також відмовилися від екранів з 2К роздільною здатністю на користь панелей FullHD+. І нарешті, всі три телефони залишилися без комплектного зарядного пристрою, який був із самого початку існування Galaxy S.

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