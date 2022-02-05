Вчені пояснили, чому очі не замерзають, якщо складаються майже на 99% з води

Можливості терморегуляції у людини не безмежні. Якщо довго пробути на холоді без досить теплого одягу, можна захворіти і навіть замерзнути зовсім. Але очі людини завжди залишаються відкритими.





Чому вони не замерзають?

З урахуванням того, що очне яблуко на 99% складається з рідини, при міцному морозі воно має просто перетворитися на льодяник. Але це не відбувається. І навіть якщо людина відчуває, що область очей сильно замерзла, їй нічого не загрожує.

Які механізми дозволяють рідинам очного яблука не замерзати у холоди?

Чому 99% рідини в очах не перетворюються на лід?

Холоду не відчувають

Самі очі холоду не відчувають. Вони немають терморецепторів. Тому якщо на морозі чи холодному вітрі здається, що очі замерзають – це не так. Інформацію про переохолодження передають терморецептори сусідніх тканин, а не самого очного яблука.

Але чому вони не замерзають?

Вдало розташовані

Природа подбала, щоб у теплокровних ссавців очі були розташовані максимально вдало.

Поглиблення в черепі та оточення м’якими тканинами з гарною терморегуляцією дозволяє максимально довго зберігати тепло в області очей.

А моргаюча повіка не лише захищає, а й дозволяє підтримати температуру.

Але головний секрет очей, що незамерзають, ховається у змісті зовнішнього шару очного яблука.

Сльозами вмилася!

Зовнішню оболонку ока становить суміш жирової субстанції, слизового прошарку та води.

Але вода на поверхні ока солона. Саме сльози забезпечують надійний захист очей.

Солона вода замерзає за набагато нижчих температур. Причому чим більша концентрація солі в рідині, тим нижчою буде температура перетворення на лід. У середньому моря замерзають за -1,9 °C.

Але якщо концентрація солі вища, то температура замерзання потрібна нижче.

В сльозах концентрація солі приблизно 1% або 10 ‰, тобто 10 проміле. Це, наприклад, удвічі солоніше , ніж вода Балтійського моря.

Тому прошарок із солоних сліз на поверхні очного яблука не дає рідині в ньому замерзнути. Щоб заледеніли сльозі потрібні вже до -32 градусів нижче за нуль, а до такої температури їм не дадуть охолодитися терморегуляція сусідніх тканин і теплі повіки.

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