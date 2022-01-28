В Украине решили снизить цены за проезд в троллейбусах и маршрутках

В Украине стартовала одна из наиболее значимых реформ в области транспорта. В скором времени будет внедрен единый электронный билет, которым можно будет пользоваться в городском транспорте любого типа.





Новая автоматическая система оплаты за проезд повлечет за собой и другие существенные изменения, в частности монетизацию льгот. Льготники сначала будут платить за проезд, как и все остальные пассажиры, а впоследствии получать возмещение средствами из местного бюджета.

Соответствующий проект закона No5705 парламентарии уже согласовали в первом чтении. Инициатором его создания выступил непосредственно Кабинет министров Украины. Как говорится в пояснительной записке к закону, с его помощью чиновники стремятся определить законодательную способность э-билета как основания для транспортровки пассажиров. Кроме того документ предусматривает создание соответствующих условий для слаженной работы автоматической системы оплаты за проезд по всей Украине.

Что изменится в правилах проезда?

Проект закона вносит следующие изменения в законодательство относительно внедрения э-билетов для всех видов городского транспорта:

Электронный билет получает такой же статус документа, подтверждающего право на проезд, как и бумажный. Заплатить за проезд можно будет при помощи специальной карты, приложив ее к валидатору. Мининфраструктуры получает полномочия по определению вида, обязательных сведений, а также реквизитов, которые будут размещаться на проездных документах нового образца. Понятия «билета» и «электронного билета» будут изменены, или лучше сказать осовременнены, в соответствующих законодательных актах.

Оценивать результаты внедрения автоматической оплаты в городском транспорте чиновники планируют по количеству пассажиров, пользующихся электронным билетом, по отношению к общему числу граждан, перевезенных общественным транспортом.

Отметим, что Министерство инфраструктуры имеет определенные опасения относительно успеха новой реформы. Ведь местные власти, из-за нежелания тратиться на новое программное обеспечение и оборудование, могут тормозить внедрение новой системы оплаты за проезд. Чтобы минимизировать риск, министерство планирует предоставить властным органам на местах доступ к сервису онлайн-ресурса e-transport.gov.ua.

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