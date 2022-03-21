Росія погрожує розірвати відносини зі США

Посла США в Москві Джона Саллівана викликали в міністерство закордонних справ Росії в понеділок, повідомляє Reuters з посиланням на заяву російського міністерства дипломатії.





Американському послу заявили, що нинішня напруженість ставить відносини між Москвою та Вашингтоном на межу розриву.

Міністерство закордонних справ Росії також пригрозило, що «ворожі дії США» викличуть тверду і рішучу відповідь.

Минулої середи президент Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. Це перші такі слова з вуст високопоставлених представників США.

Після його виступу в Білому домі журналісти запитали Байдена, чи є Путін військовим злочинцем.

«Я думаю, що є», — відповів він, не додаючи жодних подробиць.

Поки що представники Білого дому та адміністрації Байдена, а також сам президент відмовлялися прямо звинувачувати Росію у військових злочинах в Україні, вказуючи на роботу внутрішньої групи з розслідування потенційних російських злочинів. У вівторок Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію із закликом до міжнародного розслідування цього питання.

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