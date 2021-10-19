Захмарні податки чекають на українців у 2022 році

Вперше за всю історію незалежної України свого максимуму сягнув один із найголовніших податків для громадян. Мова йде про податок на житло. Вже з першого січня 2022 року він становитиме 21%.





У кабінеті Міністрів пояснили, що всі зміни із податками пов’язані із підвищенням мінімальної зарплати в Україні. Раніше податок на нерухомість розраховували із розміру зарплатні 4723 гривні. Тепер же сума зросла до 6 тисяч, тому перерахунок був просто необхідний.

Згідно з чинним законодавством за кожен “зайвий” метр квадратний житлової площі тепер необхідно буде сплатити податків у розмірі 1,5% від розміру мінімальної зарплатні. Цей закон стосується тих, хто має квартири площею понад 60 метрів квадратних. Для будинків цей показник 120 метрів. У перерахунку це 90 гривень за метр (71 гривня у 2021 році).

Якщо у 2021 році власникові стометрової квартири необхідно було сплатити 2832 гривні податків, тепер ця сума зросте до 3600 гривень.

Ріелтори вже відзначають, що зараз зріс попит на «хрущовки» та вторинний ринок нерухомості, саме через малий метраж.

Чи будуть пільги? Уряд пояснив що для фізичних осіб, що наведені далі ніяких пільг не передбачено. Якщо площа у 5 разів більша за п’ятикратний розмір неоподаткованих метрів. Тобто, якщо квартира більша ніж 300 м. кв., а будинок понад 900 м. кв.

Якщо об’єкт нерухомості використовують для отримання доходу (оренда, лізинг тощо), власники не отримають пільги.

Разом із тим зросла і вартість первинної нерухомості. Відтак з початку 2021 року будівництво зросло приблизно на 20%. Є і приємний плюс, сплачувати потрібно буде лише за зайвий метраж. Тож якщо, нерухомість малогабаритна, можна видихнути спокійно і сплатити незначний податок.