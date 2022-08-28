Що буде з цінами на продукти взимку, та чи буде їх вдосталь

Українці можуть не боятись продовольчої кризи в країні взимку. Продуктів буде вдосталь на полицях супермаркетів. Круп та борошна вистачить до нового посівного сезону. Про це запевнили у Верховній Раді.





Експерти розповіли, чому українці можуть не панікувати через можливий голод, про який час від часу можна почути на деяких каналах чи прочитати у жовтій пресі. На це є декілька вагомих причин.

По-перше, українці вміють готуватися до зими. Досвід минулих поколінь дав багато корисних вмінь та навичок. Господині займаються консервацією із власного городу та саду по всій країні.

По-друге, слід враховувати гуманітарну допомогу державі від країн Європи. Сьогодні продуктові набори отримують мільйони українців. Взимку видача допомоги не припиниться. Багато хто вже зробив із таких наборів запаси борошна, круп, цукру та олії на зиму.

По-третє, Україна — країна житниця. Ворог окупував частину півдня та сходу, а саме тут серце аграрної промисловості країни, та не зважаючи на це хліба та круп вистачить до наступної зими. Адже поля українські простягаються від Карпат до Харкова.

Але є й неприємні новини — до кінця 2022 року рівень інфляції складе 30%. Через це товари на полицях подорожчають. Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський зауважив, що допоки війна триває, ціни будуть зростати. Держава докладе максимум зусиль, щоб якомога довше стримувати ріст цін, та це не зможе спинити інфляцію на 100%.

Звісно, такої цінової політики, як на окупованих територіях не буде. Наприклад на Херсонщині та в Бердянську у квітні десяток курячих яєць коштував 85 гривень. Засоби гігієни для жінок й зараз коштують у 10 разів дорожче, ніж на вільних від РФ землях. Але вартість на деякі товари в Україні все-таки може зрости на 15-30%.