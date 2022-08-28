Які три знаки зодіаку чекають важливі новини на цьому тижні

Цікаво що говорять зірки? Астрологи склали прогноз, та мають багато сюрпризів для трьох знаків зодіаку. Цей тиждень буде надзвичайно важливим для Раків, Дів та Водоліїв. Експерти радять зберігати пильність упродовж всієї неділі та бути уважними до знаків долі.





Раки

Раки довгий час боялись, що хтось із близького оточення будує підступні плани за їх спиною. На цьому тижні ви отримаєте або підтвердження, або спростування своїх здогадок. Що робити з отриманою інформацією — вирішувати лише вам. Але краще не пробачати сумнівним друзям чи колегам. Зведіть нанівець спілкування із ними та продовжуйте рухатись вперед.

Раки не вміють мститись, ніколи не підставляють колег та друзів. Тому й цього разу не треба починати будувати «план помсти». Ви завжди виходите із неприємностей «по королівські», нехай і цього разу це буде вашим «козирем».

Діви

Діва — це людина, яка знає, як досягти ідеального результату у всьому: будинок, робота, кар’єра, стосунки. Вона вміє фільтрувати інформацію, що до неї надходить та обирати лише найважливіше із потоку новин, таємниць чи пліток. Тиждень обіцяє бути багатим на інформацію, що стосується роботи. Не відмовляйтесь від зустрічей із колективом, не йдіть першими із засідань. Отримані новини допоможуть просунутись вгору по кар’єрним сходам.

Якщо маєте колегу, який довгий час дошкуляв, то отримаєте на нього «компромат» і зможете поставити цього невігласа на місце.

Водолії

Цього тижня присвятіть час навчанню. Збираєтесь реалізувати якісь плани та ідеї, спочатку зберіть інформацію, а потім починайте діяти. Саме через лінь вам не вдається виконати 50% від задуманого. Не нехтуйте чужими порадами, цього тижня вони будуть доречними.

Доля даватиме знаки щодо коханої людини, тому зніміть рожеві окуляри. На цьому тижні вирішуватиметься багато важливих питань в особистому житті. Будьте уважні до того, що відбувається навколо вас.