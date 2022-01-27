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Як дізнатися IMEI телефону: 4 способи для Android та iPhone

27.01.2022
1 хвилина на прочитання

IMEI свого телефону можна дізнатися безліччю різних способів. Розповідаємо про найшвидші та найпростіші з них.


Всі телефони, починаючи від бюджетної кнопкової дзвонилки і закінчуючи потужним флагманом, мають унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання або IMEI. Саме по IMEI можна знайти загублений смартфон заблокувати його в мережах оператора або внести в базу вкрадений гаджет.

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Звичайно, IMEI теж можна змінити або підробити, але це досить складне завдання, яке не під силу простому користувачеві. Але як дізнатися IMEI свого телефону, щоб у разі потреби поділитися ним із компетентними органами?

За допомогою простої команди

Найпростіший спосіб дізнатися IMEI вашого телефону – це ввести команду * # 06 # у вікні дозвону. Спосіб універсальний та працює на будь-яких смартфонах, включаючи iPhone.

Пошук у меню налаштувань

Якщо у вас iPhone, IMEI можна знайти наступним шляхом: Налаштування -> Основні -> Про програму
У Android-смартфонах все трохи простіше: Налаштування -> Відомості про телефон

Огляньте смартфон

Крім того, IMEI може бути вказаний або на задній панелі смартфона, або на коробці для нього. Причому останнє зустрічається значно частіше.

Якщо у вас iPhone

Цей спосіб підійде лише власникам iPhone. Ви завжди можете побачити IMEI свого смартфона в iCloud. Для цього просто авторизуйтеся в хмарі, перейдіть до списку ваших пристроїв Apple і виберіть смартфон, який вас цікавить.

Висновки

Як ми бачимо, способів дізнатися IMEI свого смартфона – безліч, і жоден з них не викличе труднощів навіть у самого недосвідченого користувача. Вибирайте той, який вам найбільше до вподоби. Головне не забудьте записати отриманий IMEI, адже у разі втрати або крадіжки телефону цього не зробити.

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27.01.2022
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