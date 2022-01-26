Супермаркеты решили заработать на украинцах: задрали цены на хлеб

Рост цен на хлеб на фоне удорожания ряда других продовольственных товаров уже не удивляет украинцев. К тому же всем известно, что выпекание хлеба сейчас обходится производителям дороже из-за высокой стоимости газа. Однако, по мнению экспертов, дело здесь не в дорогих энергоресурсах, или нехватке качественного зерна. Наценками грешат сами торговые сети, через которые хлеб попадает на столы украинцев.





Несмотря на то, что украинские ритейлеры после возвращения государственного регулирования цен на соцпродукты уменьшили стоимость хлеба, он все равно продается по завышенной цене. Вмешательство властей вынудило их сбросить всего 5% от былой стоимости, а наценка к тому моменту уже составляла 15%.

Как рассказал заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, ритейлеры очень хитро маскируют свои способы накрутки цены. Повышение стоимости хлеба они списывают на маркетинговые услуги или так называемую «предпродажную подготовку». Большинству потребителей даже представить сложно, о чем идет речь. Однако именно за этими понятиями кроется почти 26% от конечной цены товара.

Почему растет цена хлеба?

Несмотря на рекордный урожай ранней пшеницы в Украине, на мировом рынке ситуация с качественным зерном гораздо хуже. Именно дефицит сырья и подталкивает вверх цены на хлеб. Ведь предложение пшеницы соответствующего класса ограничено и производителям приходится платить за нее гораздо дороже.

Поскольку Украина является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире и ежегодно отдает на продажу около 70% выращенного урожая, на нее не могут не влиять тенденции внешнего рынка. Поэтому и цены на хлеб постоянно растут.

Не стоит забывать и о подорожании энергоносителей. Обработка зерна и выпекание хлеба требует большого количества газа и электроэнергии. Так что производители просто вынуждены закладывать их стоимость в цену готовой продукции.

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