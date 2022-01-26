Основатель Ethereum одним махом уничтожил криптовалюту на 190 млрд. гривен

Весной 2021 года основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин мгновенно уничтожил монеты Shiba Inu на общую сумму 6,7 миллиарда долларов. С этого дня прошло уже 8 месяцев. Но криптомиллиардер только сейчас решил поделиться с миром своей историей, по которой вполне можно было бы снять очередную серию саги о Джеймсе Бонде.





Детали своих манипуляций с активом Shiba Inu Бутерин рассказал на подкасте UpOnly. Все началось со щедрого подарка, который сделала «отцу Ethereum» команда Shiba Inu. Ему прислали 505 триллионов SHIB, что в денежном эквиваленте на тот момент соответствовало более чем 8 миллиардам долларов.

Таким образом, Виталий стал крупнейшим держателем актива «собак» в мире. Для сравнения, «крипты» собственного авторства в кошельке у мужчины тогда было всего лишь на 1,3 миллиарда долларов.

«Я не хотел иметь такую власть в своих руках», – объяснил Бутерин. Поэтому криптомильярдер решил во что бы то ни стало избавиться от подаренных монет, несмотря на их значительную стоимость.

Все монеты SHIB хранились на одном криптокошельке, ключ от которого мужчина разбил на две части. Один фрагмент кода хранился у него самого, а другой – у родственников Бутерина в Канаде. После ввода пароля и получения доступа к счету владелец кошелька перечислил 50 триллионов SHIB (1,2 миллиарда долларов) в Фонд борьбы с коронавирусом в Индии.

Оставшуюся часть актива Виталий Бутерин решил уничтожить. Для этого он приобрел новый ноутбук и установил на него программу-генератор QR-кодов. После чего отключил компьютер от сети и отсканировал на смартфон код транзакции. Дальше оставалось только перенести код на ноутбук с помощью онлайн-сервиса etherscan.io и разослать монеты.

Основатель Ethereum рассказал, что избавляясь от огромного актива Shiba Inu чувствовал себя как агент 007. Мужчина просто «сжег» оставшиеся монеты SHIB, стоимостью в 6,7 миллиарда долларов, отправив их на «мертвый» адрес. Тем самым навсегда вывел активы из оборота.

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