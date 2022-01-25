Hardnews

Кілька прийомів протягом дня: експерт назвав кращий спосіб зарядки смартфону

25.01.2022
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Замість того, щоб щовечора ставити смартфон на зарядку і відключати його вранці, краще практикувати метод заряджання акумулятора в кілька прийомів протягом дня.


У цьому впевнений оглядач ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз, який поділився власним – досить незвичайним – баченням того, як продовжити життя батареї смартфона.

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За його словами, він відмовився від нічної зарядки свого iPhone. Натомість він заряджає смартфон 30-45 хвилин вранці, після того як прокинеться, а потім ще раз – близько полудня, щоб рівень заряду опинився на позначці близько 80 відсотків.

“Я вважаю, що такий підхід менше навантажує акумулятор iPhone, а також сам зарядний пристрій, – упевнений експерт. – Це також змушує мене планувати, де мені знадобляться мережеві адаптери, і я не покладаюсь тільки на зарядку біля ліжка”.

Існують і більш загальні правила заряджання смартфона . Одне з головних у тому, що оптимальний заряд батареї – лише на рівні 20-80 відсотків.

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25.01.2022
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