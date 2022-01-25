Гривню не врятувати: відомий курс валют до 30 січня

Курс долара, що днями знизився до 28,31 грн/дол, на поточному тижні знову зросте не на жарт. На думку більшості експертів, нацвалюта не зможе впоратися із дестабілізуючими факторами. Тож тенденція до девальвації гривні до кінця тижня лише посилиться.





Попри активну участь Нацбанку у торгах минулого тижня, суттєво знизити курс «американця» регулятору все ж не вдалося. Навіть незначне здешевлення долара із 28,45 до 28,31 грн/дол, вартувало Національному банку 500 млн дол. золотовалютних резервів. Для порівняння за увесь 2021 рік на підтримання курсу було витрачено близько 1,5 млрд дол.

Не отримавши очікуваного результату від валютних інтервенцій, регулятор під кінець тижня вирішив задіяти ще один інструмент впливу на курс іноземних валют. Нацбанк підняв облікову ставку аж до 10%. Такий рішучий крок був спрямований не лише на укріплення гривні, а й на боротьбу зі своживчою інфляцією, яка наразі прогресує просто таки шаленими темпами. Що казати, якщо регулятор вже змінив свій інфляційний прогноз на поточний рік з 5 до 7,7%.

Окрім інфляції основними дестабілізаторами курсу нацвалюти зараз виступає здорожчання енергоносіїв та загроза військового конфлікту із Росією. Величезні витрати на імпортне пальне вже змусили велику кількість вітчизняних підприємств призупинити виробництво. Тоді як нестабільна зовнішньополітична ситуація суттєво вплинула на настрої інвесторів, що за перші тижні 2022 року вже встигли скоротити свої портфелі в облігаціях внутрішнього державного займу майже на 8 млрд грн.

За збереження актуальності усіх перелічених вище дестабілізуючих факторів, національна валюта протягом поточного тижня точно не вибереться з курсової ями. За очікуваннями провідних фінансових аналітиків країни до 30 січня долар вартуватиме близько 28,65 грн/дол. Тим часом єдина європейська валюта, що днями здешевшала до 31,1 грн/євро, знову підскочить в ціні до 32,45 грн/євро.

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