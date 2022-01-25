Гривну не спасти: известен курс валют до 30 января

Курс доллара, который на днях упал до 28,31 грн/долл, на текущей неделе снова вырастет не на шутку. По мнению большинства экспертов, нацвалюта не сможет справиться с дестабилизирующими факторами. Так что тенденция к девальвации гривны к концу недели только усилится.





Несмотря на активное участие Нацбанка в торгах на прошлой неделе, существенно снизить курс «американца» регулятору все же не удалось. Даже незначительное удешевление доллара с 28,45 до 28,31 грн/долл. стоило НБУ 500 млн дол. золотовалютных резервов Для сравнения за весь 2021 год на поддержание курса было израсходовано около 1,5 млрд дол.

Не получив ожидаемого результата от валютных интервенций, регулятор к концу недели решил задействовать еще один инструмент влияния на курс иностранных валют. Нацбанк поднял учетную ставку до 10%. Такой решительный шаг был направлен не только на укрепление гривны, но и на борьбу с инфляцией, прогрессирующей сумасшедшими темпами. Что говорить, если регулятор уже сменил свой инфляционный прогноз на текущий год с 5 до 7,7%.

Кроме инфляции, основными дестабилизаторами курса нацвалюты сейчас выступает удорожание энергоносителей и угроза военного конфликта с Россией. Расходы на импортное горючее уже принудили огромное количество отечественных компаний приостановить производство.

В то время как нестабильная внешнеполитическая ситуация оказала существенное влияние на настроения инвесторов, которые за первые недели 2022 года уже успели сократить свои портфели в облигациях внутреннего государственного займа почти на 8 млрд грн.

При сохранении актуальности всех вышеперечисленных дестабилизирующих факторов, национальная валюта в течение текущей недели точно не выберется из курсовой ямы. По ожиданиям ведущих финансовых аналитиков страны к 30 января доллар будет стоить около 28,65 грн/долл. Между тем, единая европейская валюта, которая на днях подешевела до 31,1 грн/евро, снова подскочит в цене до 32,45 грн/евро.

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