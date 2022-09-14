Ряд мобілізованих пішли з лав ВСУ в судовому порядку

Відтак в Україні через суд провели вже кілька судових засідань під час яких від служби в армії звільнили мобілізованих чоловіків. Всі вони були багатодітними батьками. Одне із таких рішень виніс суд у Вінниці, про що повідомив адвокат Роман Ліхачов. Подібні рішення у судах були прийняті й в інших регіонах.





Як працює суд в подібних ситуаціях – подробиці

Загальна мобілізація в Україні оголошена президентом. Термін її дії становить 90 днів, але головнокомандувач країни може подовжувати терміни, якщо вважає це за необхідне. Повістки отримали багато чоловіків. Наказом військових комісарів багатодітних чоловіків найчастіше зараховували на посади стрільців до армії.

У деяких випадках комісари казали, що чоловіки дали свою згоду, ті своєю чергою спростували такі заяви. Також від служби у ЗСУ звільнено тих чоловіків, у родинах яких принаймні 1 особа брала участь у бойових діях 2014 року. Якщо близький родич загинув, перебував у полоні, тоді мобілізація також не розповсюджується.

Багатодітним чоловікам видавали повістки у тих випадках, коли громадянин був не рідним батьком хоча б одному із дітей. Тому українці звертались до суду. У суді дії військкоматів визнали безпідставними та анулювали їх.

Такі судові засідання вже провели у Закарпатській та Рівненській обласній адміністрації. Жителі інших областей, які опинилися у подібній ситуації також можуть позиватися до суду за місцем фактичного проживання чи за місцем реєстрації.

Разом із тим вже винесено 66 вироків за відмову у мобілізації. 33 з них припадають на Закарпатську область, трохи менше, на Львівську (10 присудів). Ухиляння від призову є незаконним, та карається штрафом або позбавленням волі.