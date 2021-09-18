Названо знаки зодіаку, від яких варто чекати ножа в спину

Нас із дитинства вчили, що заздрити іншим не можна. Проте настанови батьків не завжди допомагають впоратися із власним характером. Астрологи помітили, що представники певних знаків зодіаку надзвичайно тяжко переживають успіхи оточуючих. А часом навіть можуть умисно нашкодити об’єкту своєї заздрості.





Скорпіон

Уродженці знаку просто не можуть змиритися з перевагою інших. Їм життєво необхідно бути найкращими в усьому – кар’єрі, фінансах, чи навіть стосунках. Ревнива та заздрісна натура Скорпіона змушує його всіляко шкодити суперникам, усуваючи їх зі свого «зоряного» шляху.

Лев

Левів також можна схарактеризувати як персонажів, повністю зациклених на успіху. Проте кар’єрні досягнення для них не настільки важливі, як сфера стосунків. Вони чекають від партнера постійного захоплення та похвали. У іншому ж випадку починають жахливо ревнувати, показуючи свою темну сторону.

Овен

Представники знаку й самі не проти викликати заздрість. Та в результаті проявляють цю рису куди сильніше за оточуючих. Адже впевнені у своїй довершеності та вступають у боротьбу із кожним, хто насмілиться із цим посперечатися.

Рак

Раки звикли присвоювати собі кохану людину, не відпускаючи її ні на крок. У пориві ревнощів вони здатні геть на усе, і можуть навіть умисно заподіяти зло своїй другій половинці.

Діва

Народжені змагатися з іншими за місце під сонцем, Діви легко підставляють конкурентів, не задумуючись про наслідки. А все для того, щоб їх укотре визнали найкращими та найталановитішими з поміж усіх.

Телець

Тельці схильні ревнувати своїх партнерів «до кожного стовпа». Особливо вони не люблять розмов про колишніх. Часом такі ревнощі доводять їх до справжнього божевілля. Тож якщо коханий дасть хоч найменший привід до підозр, почуття Тельця обернуться у жахливу помсту.