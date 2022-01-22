Незаконная трансляция телевизионных каналов приносила украинке 400 тысяч гривен в месяц

Злоупотребляя служебным положением, руководитель одного из местных предприятий наладила для себя немалый “калым” – сообщает отдел противодействия киберпреступлений ГУ Нацполиции Кировоградщины.





Женщина организовала трансляцию украинских каналов, по цене подписки в 95 гривен в месяц. Почти 4000 абонентов приносили мошеннице около 400 тысяч грн.

Эти уголовные действия нарушали авторские права в частности одного из крупнейших медиахолдингов Украины, нанося убытки в значительных размерах, сумма которых устанавливается.

Начато расследование по ч. 3 ст. 175 УК Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Следовательно, предприимчивой женщине вырисовывается длительный, до 6 лет, “отдых” в соответствующем пенитенциарном заведении.

Попытки выяснения подробностей этой истории пока не результативны, потому что полиция традиционно держит все в тайне, и не называет ни фамилии, ни провайдера, ни медиа, ни даже населенный пункт. Возникает дельный вопрос: “А была ли женщина?”.

Итак, от пиратства страдают не только зарубежные владельцы авторских прав, своих, украинских, мошенники “грабить” также не стесняются.

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