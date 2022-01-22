Втрое больше, чем за прошлый месяц: платежки за коммуналку расстроили украинцев

Декабрьские платежки за отопление для некоторых украинцев стали настоящим шоком. И это учитывая довольно теплую как для первого месяца зимы погоду. За весь декабрь было всего 3-4 действительно морозных дня. Тем не менее платежки украинцев увеличились почти втроє по ставнению с предыдущим месяцем.





Причина столь катастрофических сумм в квитанциях за отопление не только в высокой цене газа. Важную роль играет также качественная теплоизоляция отапливаемых помещений.

Возьмем за образец два дома, расположенные в Киеве на улицах Чернобыльской и Закревского. Для жителей первой многоэтажки на улице Чернобыльской стоимость обогрева одного квадратного метра жилья в декабре составила 25 грн. В то время как в доме на Закревского, который недавно утеплили, жильцы заплатили всего по 18,5 грн за обогрев 1 кв. м.

В домах с утепленными окнами, стенами и коммуникациями стоимость отопления может не доходить даже до 11 грн. за 1 кв. м. Тем временем жители многоэтажек с минимальной теплоизоляцией и отсутствием индивидуального теплового пункта будут платить за ту же услугу уже по 30 грн за квадрат.

Как отметил в своем комментарии председатель Союза потребителей комуслуг Олег Попенко, сумасшедшие суммы в платежках за декабрь – это еще не предел. Ведь настоящих морозов пока так и не было. А вот на конец января и февраль синоптики прогнозируют как минимум -10…-15 градусов. Если этот прогноз сбудется, страшно даже представить, сколько украинцы заплатят за тепло.

Эксперт приводит в пример ситуацию, которая имела место в прошлом году. Тогда тепловики, как и сейчас, обещали не поднимать цены на отопление. Но в феврале, когда подморозило, платежки все равно потяжелели. По мнению Попенко, такой же сценарий может повториться и в текущем отопительном сезоне.

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