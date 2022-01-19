Как выбрать уголок для строительства?

Металлические уголки весьма популярны. Они обладают необходимой жесткостью, прочностью, поэтому запросто выдерживают вес разных конструкций. Допустимая нагрузка на изделие зависит от ряда факторов: длины, толщины самого уголка, характера нагрузки для него. У нас можно выбрать и купить нужный тип уголка для строительства. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы выбрать правильное изделие, которое сможет максимально справляться с задачами.





Как выбрать нужный уголок?

Металлические уголки приобрели широкую сферу применения. Их используют при возведении каркасных сооружений, конструкций из железобетона, складов, ангаров. Ими также можно укрепить бетонные конструкции, двери, стены, балки.

Выбирая эти изделия, нужно обратить внимание на такие параметры:

Сам металл. Это основной фактор, от которого зависит насколько долговечным является уголок, прочен ли он к изгибам, сможет ли он выдержать несущую способность. Если уголок будет использоваться на улице, лучше выбрать вариант из низколегированной стали. Для использования внутри помещения можно выбрать вариант с высоким процентом таких добавок. Высоколегированная сталь более прочная, но не терпит перепадов температур. Как было изготовлено изделие. Для производства уголков применяют методы холодной и горячей прокатки. При первом методе сначала делается металлическая полоса, которую затем гнут в уголок. При втором методе изделие пропускают через особое оборудование, чтобы придать ему нужную форму. Уголок, произведенный вторым способом, считается более прочный, однако нестандартные нагрузки не для него. Изделие, выполненное при помощи холодного способа прокатки, является более пластичным. Тип уголка. Изделия бывают мерными и имеющими стандартную длину, и немерными с разной длиной. Также они бывают обычными и оцинкованными. Первый вариант боится коррозии, второй нет, поэтому может прослужить гораздо дольше чем первый. Если изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе, то нужно выбирать оцинкованный вариант. Степень жесткости. Изделия, произведенные из одного и того же материала, будут отличаться. Но производители предлагают варианты, в которых ребра одинаковой длины или в форме буквы “Г”. Соответствие ГОСТа. Если изделие соответствует всемирно известному стандарту, значит оно максимального качества, востребовано и ему можно доверять. Способ оцинковки. Есть два метода: погружение в ванну с цинком, напыление покрытия. Первый способ выгоден тем, что при его применении можно получить более толстое покрытие. Его толщина напрямую зависит от срока службы антикоррозийного покрытия. Производитель. Лучше выбирать известные компании, которые тщательно следят за качеством своей продукции. При необходимости они могут предоставить изделия нестандартных размеров. Покупать у производителя выгодно и с точки зрения цены, так как в этом случае не будет наценки.

Также важно выбрать правильно магазин, в котором можно купить необходимую продукцию.

Ассортимент интернет-магазина

У нас представлены уголки Г-образной формы. Предлагаемые нами изделия имеют одинаковые по ширине полки, образующие угол в 90 градусов. Мы предлагаем выбрать изделия из углеродистой стали нужной толщины 7-10 м. В ассортименте есть и другие стандартные размеры. Эти металлические уголки подойдут для строительных работ.

Мы обеспечиваем удобную доставку во все города Украины, и стараемся, чтобы товар приехал к клиентам в обозначенное время без потери качества продукции.

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