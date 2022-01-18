Назад в СССР: украинские магазины массово перестают принимать карты

За первые две недели нового года Государственная налоговая служба Украины получила сотни жалоб от граждан, которым отказали в оплате картой. Такие ситуации имели место преимущественно в небольших магазинах или кофейнях, владельцы которых похоже просто хотели скрыть свои обороты от налоговиков.





Возможно, в прошлом году отказ в безналичной оплате и мог остаться незамеченным. Однако с 1 января 2022 года не только предприниматели, но и ФЛП, не имеющие терминалов POS, рискуют получить крупный штраф.

Согласно актуальному законодательству любая торговая точка или учреждение обслуживания, находящееся в городе с населением более 25 тысяч человек, обязано предлагать клиентам безналичную оплату. За отказ принять карту бизнесмен рискует получить штраф 8,5 тыс. грн, или 500 тысяч необлагаемых минимумов.

Такое требование к предпринимателям действует уже почти 10 лет, а с 1 января текущего года оно касается и ФЛП. Исключение составляют только физические лица предприниматели 1 группы, то есть те, которые не используют труд наемных работников.

Обойтись без терминала могут и торговцы, ведущие свою деятельность на территории сел. Но если сельский магазин имеет годовой оборот свыше 167 минималок (1 млн 85 тыс. грн), или продает подакцизные товары, владельцу все равно нужно будет устновить регистратор расчетных операций (РРО).

Некоторые предприниматели в первые дни действия нового закона оправдывали свой отказ принять оплату картой тем, что система часто зависает и дает сбой. Такая проблема действительно существовала из-за массовой установки терминалов ФЛП. Однако сейчас все сервисы РРО работают слаженно, поэтому проблем с безналичным расчетом быть не должно. Если же в торговом заведении, парикмахерской или кафе вам отказали в расчете через терминал, вы имеете полное право пожаловаться на такого нечестного бизнесмена в местную налоговую службу.

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