В Україні переглянуть правила нарахування заробітної плати

Кабінет міністрів України 18 серпня погодив новий проект закону, який дещо змінить правила оплати праці. Зокрема він допоможе вдосконалити схему нарахування мінімальної зарплатні. Відповідна інформація була оприлюднена під час трансляції засідання уряду у YouTube. Реалізація даного законопроекту дозволить суттєво збільшити дохід та покращити рівень життя українських громадян.





Даний проект закону розроблений Міністерством економіки України з метою дерегуляції трудових відносин, а також посилення гарантій мінімальної заробітної платні. Документ внесе суттєві зміни до закону «Про оплату праці». До суми мінімалки припинять включати перелічені нижче складові:

надбавки за шкідливі та небезпечні для життя умови праці;

надбавки за займання кількох посад, поєднання професій чи виконання роботи працівника, що є тимчасово відсутнім;

підвищення зарплатні за нічну роботу та працю із частими відрядженнями;

оплату праці у неробочий час;

оплату за працю у святкові дні та вихідні;

премії до пам’ятних дат, або ювілеїв;

суму індексації зарплатні;

компенсацію за затримку заробітної плати.

Творці закону впевнені, що виключення перелічених пунктів із мінімалки дозволить збільшити зарплатню працівників. Особливо це стосується українців, що виконують тяжку роботу, або працюють у небезпечних для здоров’я умовах.

Згідно із новим законом мінімалка тепер буде встановлюватися з урахуванням:

прожиткового мінімуму;

середньої зарплатні в країні;

потреб співробітника, а також його родини;

індексу цін на продукти та предмети першої необхідності, що прогнозується на період встановлення мінімалки;

рівня збалансованості державного бюджету;

рівня зайнятості населення;

рівня податків.

Законопроект в тому числі регулюватиме питання визначення переліку небезпечних та тяжких робіт, за які належить платити більшу зарплатню. Таким чином буде переглянуто трудові відносини, та посилено договірні механізми оплати праці для певних категорій громадян.