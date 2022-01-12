Всі ринулись в обмінники одночасно: відомий курс гривні до 16 січня

Протягом поточного тижня різких стрибків національної валюти очікувати не варто. Інтерес ласих до долара імпортерів, яким необхідно закрити свої валютні зобов’язання, врівноважать експортери, що після свят саме продаватимуть вторговану валюту. Однак несприятливий політичний фон та інфляційні прогнози все ж дещо послаблять позиції гривні.





Як зазначив Сергій Родлер, провідний аналітик брокерської компанії TeleTrade, на поточному тижні очікується ціла низка подій, що впливатимуть на валютний ринок. Зокрема вже сьогодні, 12 січня, стануть відомі показники інфляції в США за попередній місяць. А у п’ятницю, 14 січня, світ побачить новий звіт американців про динаміку роздрібної торгівлі в країні.

Та головною темою ринку все ж залишається наростаюча інфляція. Саме вона й буде безпосередньо впливати на монетарну політику Федеральної резервної системи США та обмеження, які вона встановлюватиме для учасників ринку.

У той самий час свіжа інформація про стан роздрібної торгівлі допоможе об’єктивно оцінити активність споживачів, та дасть поняття про актуальний стан економіки США.

«На поточному тижні провідні компанії США почнуть звітувати за останній квартал 2021 року. Це допоможе покращити макростатистику, що у свою чергу позитивно налаштує інвесторів, навіть якщо прибутки корпорацій трохи не дотягнуть до очікуваного ними рівня», – зазначив експерт.

На українському ж ринку варто очікувати продажу експортерами отриманої за святкові дні виручки. Для забезпечення своїх актуальних потреб їм потрібна саме гривня.

Дії експортерів сприятимуть укріпленню курсу гривні. Однак імпортери збалансують цей вплив. Їм навпаки потрібні будуть долари для закриття власних валютних зобов’язань перед партнерами.

Негативна для національної валюти динаміка формуватиметься переважно через ситуацію в країні на кордоні з Росією. Політична нестабільність та поглиблення конфлікту дещо ослаблять гривню.

«До неділі 16 січня курс найімовірніше стабілізується на рівні 27,6 грн./дол.», – резюмував Сергій Родлер.