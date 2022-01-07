Некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам почти в 100 евро
Кого в 2022-м ждет более высокая пенсия?
С первого дня нового года в Украине в очередной раз увеличили выплаты пожилым гражданам. На этот раз повышение получили только определенные льготные категории пенсионеров. В частности, на сумму до 3 тысяч грн выросла пенсия у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Приблизительно такую же сумму добавили к ежемесячным выплатам семьям военных, погибших в зоне АТО.
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, новую пенсию с января 2022 года начнут получать 21,2 тысяч чернобыльцев. Максимальное повышение для этой категории пенсионеров составит 2,9 тыс. грн.
Надбавки распределят следующим образом:
- 2,2 тысячам граждан увеличат выплаты на сумму до 1 тыс. грн;
- 18,9 тысячам украинцев повысят пенсионную ставку на сумму свыше 1 тыс. грн.
Что же касается родителей, жен или мужей погибших воинов АТО, то для них власти тоже приготовили новогодний сюрприз. Доплату получат более 3,3 тысяч семей, а средняя ее сумма составит 1,9 тыс. грн.
Повышения распределят так:
- 115 гражданам оплату увеличат менее чем на 1 тыс. грн;
- 3,2 тысячи семей погибших получат прибавку на сумму более 1 тыс. грн.
Отметим, что в настоящее время минимальная пенсия вдовам и вдовцам воинов АТО составляет всего 7,8 тыс. грн. Она выплачивается членам семьи погибшего в виде пособия по потере кормильца.
Несмотря на столь значительный рост выплат для льготников, обычным украинцам в текущем году на значительное повышение пенсии рассчитывать не приходится. Минималка с января по декабрь 2022 года будет повышаться дважды. Но суммарно она увеличится всего лишь на 159 грн. Учитывая спрогнозированную Министерством экономики инфляцию, которая составит около 6,6%, пенсионеры могут вообще не почувствовать каких-либо изменений в своих доходах. Ведь рост цен на базовые товары, продукты питания, а также коммунальные услуги просто «съест» всю годовую надбавку.
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