Польща кличе: українським заробітчанам спростили життя

Незабаром у Польщі суттєво спростять процедуру працевлаштування для трудових мігрантів. Одним із пом’якшень стане збільшення строку дії дозвільних документів. Завдяки таким змінам українським заробітчанам буде легше влаштуватися на офіційну роботу, та уникнути проблем із постійним поновленням документів.





Як розповіла Кароліна Шлешинська, віце-президент міжнародного кадрового агентства Gremi Personal, зараз дозвіл на роботу поляки видають лише строком на пів року. Для отримання наступного дозволю іноземцям потрібно очікувати ще пів року. Тож багатьом заробітчанам доводиться тимчасово звільнятися та їхати в Україну, щоб дочекатися рішення відповідних державних органів.

Існує ще довідка, що дозволяє іноземцям працювати в країні протягом року. Однак отримати її доволі складно, та й термін виготовлення такого документу складає понад 5 місяців.

Проте вже зовсім скоро дозвіл на роботу українцям почнуть видавати аж на 2 роки. Такі зміни до закону саме схвалив польський Сейм. Залишився лише «фінальний акорд» – підпис президента Анджея Дуди.

Кароліна Шлешинська зазначила, що нові умови робочих дозволів відкриють перед українцями безліч нових можливостей. Заробітчани зможуть претендувати на більш престижну та високооплачувану у роботу. Не кажучи вже про те, що нововведення позбавлять наших співвітчизників постійної бюрократичної тяганини. Адже поновлювати дозвіл на роботу потрібно буде лише раз на 2 роки.

Серед планів польського уряду є також спрощення для іноземців процедури отримання карти побиту. Карта побиту – це польський варіант посвідки на проживання. Якщо владним структурам вдасться здійснити всій задум, від українців більше не будуть вимагати договір на оренду житла у процесі вироблення карти побиту. Таким чином заробітчани, що проживають не в квартирах, а наприклад у хостелах, теж матимуть право отримати посвідку на проживання у Польщі.