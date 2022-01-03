Збої в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку: що робити клієнтам?
Останнім часом на гарячу лінію ПриватБанку надходять десятки скарг щодо роботи терміналів та банкоматів. Перші приймають готівку від клієнтів, але на рахунок, який вони повинні були надійти, кошти не надходять. А банкомати списують гроші з карток, але не видають готівку. Що робити, і які можуть бути причини таких ситуацій?
Тему на спеціальному форумі порушив клієнт банку. За його словами, він повинен був переказати гроші постачальникам за товар. Він скористався терміналами в одному з гіпермаркетів столиці. Апарат готівку прийняв, але рахунок отримувача не поповнив. Що робити у такому разі?
У фінансовій установі пояснили, що насамперед потрібно дзвонити на гарячу лінію банку та повідомити про те, що сталося. Далі можливі два сценарії розвитку подій:
- Термінал перевірять на збій програми. Якщо він був зафіксований, проблема вирішиться протягом кількох годин та кошти надійдуть на рахунок отримувача.
- Термінал з іншої причини не переказав гроші на рахунок отримувача, збій не був зафіксований. У цьому випадку доведеться чекати на інкасацію. Кошти з апарата будуть вилучені, перераховані та отримана сума буде зіставлена з тією, яка має бути за програмними даними. Якщо в терміналі буде виявлено «надлишок», гроші буде повернено заявнику. Ця процедура може тривати до 14 днів.
Як чинити клієнту в цій ситуації незрозуміло. Чи брати кредит, щоб виконати свої зобов’язання, чи просити постачальників почекати, доки гроші будуть повернуті, чи просити в борг у друзів. У будь-якому випадку становище заявника погане.
Але скарги надходять як на термінали, так і на банкомати. Гроші з карти списуються, але «готівка» не виходить.
У технічній службі банку пояснюють це кількома причинами:
- Зам’ялася купюра, і гроші застрягли у самому банкоматі. Ця причина найпростіша, і як тільки її буде виявлено, клієнту повернуть його кошти;
- Технічно банкомат справний, але грошей все одно не видав чи видав не всю суму. У цьому випадку, як і з терміналом, доведеться проводити інкасацію та чекати на результат;
- Шахраї встановили клейку стрічку, яка захоплює частину купюр. Якщо сума невелика, клієнт може взагалі нічого не отримати, при великих сумах може недорахуватися частини купюр.
У будь-якому випадку, перше, що має зробити клієнт, – звернутися до оператора. Тільки так він може повернути собі кошти, які з тієї чи іншої причини не одержав готівкою або на рахунок.
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