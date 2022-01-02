Нова абонплата за газ: скільки українці платитимуть у різних областях

З початком нового року по всій Україні очікується підвищення ціни на транспортування газу. Подорожчання було темою обговорення останні кілька місяців, але ціни, які запросили деякі компанії, вважали зависокими навіть експертні комісії.





Тому вимоги постачальників були задоволені не в повному обсязі. Вже з січня поточного року максимальну ціну доставки 1 м3 газу буде підвищено, але вона не може перевищити 2,112 грн.

На сьогоднішній день тарифи виглядатимуть так:

“Вінницягаз” – 2,112 грн/м³;

“Волиньгаз” – 1,884 грн/м³;

“Дніпрогаз” – 1,08 грн/м³;

“Дніпропетровськгаз” – 1,512 грн/м³;

“Криворіжгаз” – 0,636 грн/м³;

“Донецькоблгаз” – 1,416 грн/м³;

“Маріупольгаз” – 1,74 грн/м³;

“Житомиргаз” – 2,04 грн/м³;

“Коростишівгаз” – 2,184 грн/м³;

“Закарпатгаз” – 2,388 грн/м³;

“Запоріжгаз” – 1,104 грн/м³;

“Мелітопольгаз” – 2,208 грн/м³;

“Івано-Франківськгаз” – 2,232 грн/м³;

“Тисменицягаз” – 2,388 грн/м³;

“Київгаз” – 0,384 грн/м³;

“Київоблгаз” – 1,752 грн/м³;

“Кіровоградгаз” – 1,788 грн/м³;

“Луганськгаз” – 1,884 грн/м³;

“Львівгаз” – 2,028 грн/м³;

ДДХП “Сірка” – 1,452 грн/м³;

“Миколаївгаз” – 2,388 грн/м³;

“Одесагаз” -1,308 грн/м³;

“Гадячгаз” – 2,388 грн/м³;

“Лубнигаз” – 2,388 грн/м³;

“Полтавагаз” – 2,112 грн/м³;

“Рівнегаз” – 1,848 грн/м³;

“Сумигаз” – 1,608 грн/м³;

“Тернопільгаз” – 2,1 грн/м³;

“Тернопільміськгаз” – 0,96 грн/м³;

“Харківгаз” – 2,388 грн/м³;

“Харківміськгаз” – 0,516 грн/м³;

“Херсонгаз” – 1,944 грн/м³;

“Хмельницькгаз” – 1,848 грн/м³;

“Шепетівкагаз” – 1,272 грн/м³;

“Уманьгаз” – 2,34 грн/м³;

“Черкасигаз” – 0,684 грн/м³;

“Чернівцігаз” – 2,568 грн/м³;

“Чернігівгаз” – 2,112 грн/м³.

Також варто сказати, що ціна не є фіксованою навіть у рамках однієї компанії. Для її розрахунку потрібно кількість м³, які були спожиті в період з 10.2020 по 10.2021 розділити на 12, і вже отриманий результат помножити на тариф, поданий у списку вище.