Стало известно, кто в Украине теперь не сможет получить субсидию

Согласно постановлению правительства на жилищную субсидию не могут рассчитывать граждане, являющиеся должниками по алиментам. Таким нарушителям закона и их семьям государство никак не поможет с оплатой коммуналки.





Как пояснили в пресс-службе Минюста, для украинцев, претендующих на получение субсидии, есть определенные критерии, и их необходимо строго соблюдать. Одним из таких критериев является отсутствие задолженностей по выплатам на несовершеннолетних детей, то есть алиментам. Это правило утверждено на законодательном уровне и является обязательным к исполнению.

Соответствующая норма, упомянутая в постановлении Кабмина, ограничивает в праве на субсидию граждан Украины, которые не платят алименты более 3 месяцев и против которых уже начато судебное производство по этому вопросу. Данные о таких нарушителях можно найти в Едином реестре должников.

В случае наличия в семье должника по алиментам получить субсидию на квартиру или дом, в котором он прописан, будет невозможно. Но у этого правила есть несколько исключений. У домохозяйства будет шанс воспользоваться помощью на оплату коммуналки, если неплательщик алиментов является алкоголиком или наркоманом, и об этом факте известно соответствующим государственным структурам, социальным службам и т.д.

Не касается данное ограничение и граждан, в отношении которых уже применяются определенные меры обеспечения уголовного производства. Имеется в виду отстранение от исполнения трудовых обязанностей, содержание под стражей, под домашним арестом и пр.

Напомним, что в этом году жилищную субсидию получило рекордное количество украинцев. Помощь в оплате коммуналки по состоянию на декабрь получают примерно 3 миллионов семей. Размер государственной помощи в отопительном сезоне 2021/2022 будет составлять в среднем 2 тысячи гривен. Но в некоторых случаях субсидия может составить до 5 тысяч гривен. Это зависит от социального положения и уровня заработка граждан.