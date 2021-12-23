Власник підірвав Tesla, дізнавшись про астрономічну вартість її ремонту

На жаль, будь-які автомобілі рано чи пізно ламаються, і електрокари не є винятком. Особливо вразливими є їх акумулятори, ресурс яких швидко скорочується у важких умовах експлуатації.





Так, у жителя Фінляндії Туомаса Катайнена на екрані його Tesla Model S 2013 з’явилося повідомлення про помилку батареї. Самостійно дістатися сервісу ця машина вже не змогла, а після місяця на ремонтній станції чоловікові повідомили, що єдиний можливий спосіб оживити авто – заміна батареї. Ціна такого задоволення становить 20000 євро.

Невдоволений шаленою вартістю ремонту, фін вирішив піти радикальним шляхом – утилізувати авто, причому зробити це красиво. Він забрав Теслу, зателефонував до товаришів, і запропонував їм підірвати несправний електрокар.

Озброївшись 30 кг динаміту, друзі відвезли автомобіль у кар’єр, де й реалізували план. Додатково на знак протесту за кермом посадили манекен, до голови якого прив’язали фотографію Ілона Маска.

А оскільки у хлопців вистачило ресурсів, щоб непогано зняти вибух, помилуватися ним можна на YouTube – ролик уже набрав понад два мільйони переглядів. (Найцікавіше починається з 5 хв 11 сек)