Украинцев будут штрафовать за незаконные достройки и даже сараи

В скором времени в Украине существенно увеличатся суммы штрафов за незаконное строительство. Соответствующий законопроект №5877 Рада уже одобрила в первом чтении. Документ имеет целью прекратить хаотическую застройку городов и предотвратить несчастные случаи, которые стали следствием технически некорректных строительных работ.





Согласно тексту пояснительной записки к новому закону, изменения коснутся как Уголовного, так и Административного кодексов Украины. В частности, будет актуализирован состав некоторых видов преступлений в области строительства, а также увеличена ответственность за них.

В первую очередь это отразится на сумме штрафов за следующие нарушения:

самовольное проведение строительных работ на незаконно занятой территории – от 85 до 170 тысяч гривен (актуальная сумма – 17-68 тысяч гривен);

строительство без получения специального разрешения – от 34 до 42,5 тысячи гривен (сейчас – 4,25-5,95 тысячи гривен);

использование строительных объектов, которые не были приняты в эксплуатацию – от 17 до 25,5 тысячи гривен (актуально – 4,25-5,95 тысячи гривен).

Получается, что даже за достройку сарая в собственном доме придется поплатиться штрафом в несколько тысяч долларов.

Как отметил заместитель главы столичного Департамента градостроительства и архитектуры, новый закон все же имеет большой потенциал. Ведь не существует более действенного рычага влияния на нарушителей, чем суровое наказание. И правда, увеличение суммы штрафов в несколько раз заставит застройщиков хорошенько подумать, прежде чем переступить закон. К тому же, такие изменения в законодательстве позволят значительно повысить качество современных новостроек.

Тем временем в Ассоциации риэлторов Украины к новому закону относятся с беспокойством. Специалисты в области недвижимости считают, что такой шаг со стороны властей может коренным образом изменить рынок жилья в стране.

В частности, из-за увеличения суммы штрафов строительные компании будут вынуждены свернуть некоторые проекты. Соответственно, цена на квартиры в новых домах взлетит «до небес», а население переориентируется на жилье вторичного рынка.