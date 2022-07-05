Українцям в Польщі почали платити більше: скільки тепер заробляють біженці

У Польщі суттєво зросли зарплати для українців. Зокрема чоловіки тепер можуть заробити за місяць на 10-15% більше. Збільшився серед польських роботодавців і попит на працівників чоловічої статі. Лише за минулий тиждень кількість відкритих вакансій для них зросла майже на 40%.





Такі дані оприлюднили аналітики кадрового агенства Gremi Personal. У своєму звіті вони зазначили, що раніше мінімальна оплата за годину роботи для чоловіків складала 16 злотих. Та зараз мінімалка зросла до 17 злотих. Загалом же зарплатня за низькокваліфіковану роботу підвищилася на 400, а подекуди й на 500 злотих (2600-3300 грн) і дійшла до 3800 злотих (25100 грн) в місяць.

При цьому середній дохід чоловіків з України, які виконують тяжку фізичну роботу, становить 4000 злотих (26500 грн). Натомість працівники, що мають певну спеціалізацію та можуть впоратися із більш складними видами робіт, заробляють навіть понад 4500 злотих (29800 грн).

Як зазначили у компанії Gremi Personal, яка вже не перши й рік займається працевлаштуванням українців у Польщі, зараз польських ринок відчайдушно потребує чоловічої робочої сили. Така проблема у наших західних сусідів виникла після того, як в Україні розпочалася війна. Велика кількість працездатних чоловіків повернулися додому, щоб встати на захист батьківщини. Тож якщо раніше з усіх вакансій на польському ринку праці 70% були для чоловіків, то зараз їх кількість зросла до 96%.

Найбільше потребують чоловічих рук польські металургійні підприємства, логістичні та харчові компанії, а також будівельна промисловість. Тож українці, що не виїхали з Польщі після початку війни, у місцевих роботодавців просто нарозхват. Так само користуються попитом на ринку біженці з України, які мають право на виїзд під час військового стану, як то багатодітні батьки чи чоловіки, не придатні до служби.