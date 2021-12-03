Повнолітні українці отримають по 270 тисяч гривень від держави: відомі терміни

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови в парламенті 1 грудня розповів про нову ініціативу, яка забезпечить стабільне майбутнє українським дітям. Гарант запропонував впровадити спеціальні економічні паспорти, на яких з моменту народження накопичуватимуться кошти. До повноліття маленьких громадян сума на їх рахунках сягне 10 тис. дол.





Відповідний законопроект у парламенті з’явиться ще до 10 грудня поточного року. Основним джерелом фінансування такого масштабного державного проекту, згідно із задумом президента, стане дохід від ренти за користування земельними надрами.

Про зміст нового закону поки що відомо не багато. Присвоювати паспорти планують дітям починаючи з 2019 року народження. Однак з цього питання між авторами документу все ще точаться дискусії.

Гроші на рахунки маленьких громадян надходитимуть щомісяця. За рік на кожен економічний паспорт нараховуватимуть приблизно по 555 дол. Витратити накопичену суму власник рахунку зможе лише після повноліття. Спосіб використання «подарунку від президента» також буде суворо регламентованим. Гроші з економічного паспорта дозволять використати лише на навчання або купівлю житла в межах країни.

На перший погляд, така ініціатива очільника держави здається дуже перспективною. Однак експерти оцінили «добрі наміри» Зеленського досить критично.

За найпростішими підрахунками, на таку «акцію» державі потрібно витрачати близько 4,5 мільярдів гривень щороку. Тоді як дефіцит бюджету на 2022 рік вже складає понад 188 мільярдів гривень. Не кажучи вже про те, що на обслуговування зовнішніх боргів щороку йде 4% бюджетного доходу.

Провідні українські економісти вважають, що кошти, які влада пропонує відкладати на майбутнє наших дітей, краще спрямувати на погашення кредитів перед МВФ. Тоді подарунку від президента на 18-річчя звісно ж ніхто не отримає, та принаймні наступне покоління буде позбавлене від тягаря зовнішнього державного боргу.