Новый год без тепла: системы могут быть переведены в режим «технологической брони»

Украинские теплопоставщики бьют тревогу. Из-за неверных расчетов НАК «Нафтогаз» касательно объемов потребления в зимний период коммунальщикам приходится докупать необходимое количество газа по рыночной цене. За первые два месяца отопительного сезона ТКЭ уже влезли в долги перед поставщиком. Если компания не увеличит минимальный объем газа, продаваемого тепловикам по льготной цене, украинцы уже в ближайшую неделю могут остаться без отопления.





О нехватке выделенных НАКом объемов горючего на обеспечение потребностей населения украинские ТКЭ говорят уже второй месяц. Договариваясь с отечественными производителями тепловой энергии, «Нафтогаз» пообещал продавать им по сниженной цене лишь ограниченное количество топлива. А за «кубы» сверх нормы коммунальщики должны платить рыночную цену.

Однако оказалось, что расчеты НАКа далеки от реальности. Хотя поставщик и высчитывал среднемесячное потребление горючего по данным последних трех отопительных сезонов. То ли из-за отличия погодных условий по сравнению с предыдущими годами, то ли из-за ухудшения состояния коммуникаций, но выделенных «Нафтогазом» объемов было мало даже в ноябре. Что уж говорить о морозных зимних месяцах.

Теплокоммунэнерго покорно докупали газ по рыночной цене и не спорили с поставщиком. Всего за первые месяцы отопительного сезона ТКЭ уже переплатили более 800 млн. грн., исчерпав все свои запасы. Поэтому тепловые компании решили наконец попросить «Нафтогаз» о пересмотре норм потребления, а иначе они просто не смогут обеспечить тепло в домах граждан.

Ассоциация отечественных тепловиков «Укртеплокоммунэнерго» уже обратилась от имени региональных ТКЭ к премьеру Денису Шмыгалью за помощью. Главу правительства попросили обязать «Нафтогаз» скорректировать объемы природного газа, которые он поставляет тепловым компаниям по фиксированной цене. Ведь если норма потребления останется без изменений, денег хватит только на обогрев подъездов, а о тепле в квартирах можно будет забыть.