Тисячі працівників Нової Пошти розпустили по домівках: хто ще працює і що далі

Через війну одному з найбільших поштових операторів України «Нова пошта» довелося суттєво зменшити масштаби своєї діяльності. Рекордне падіння кількості замовлень та відповідно зменшення обороту призвели до хвилі звільнень.





Перш за все компанія повністю реорганізувала свій IT-відділ, тимчасово припинивши співпрацю з частиною програмістів.

«Нам довелося визнати, що забезпечувати попереднім обсягом роботи всіх IT-спеціалістів за даних умов компанія не зможе. Потужні інфраструктурні проекти наразі не актуальні. Тож із частиною айтішників нам довелося тимчасово попрощатися», – зазначили у «Новій пошті».

Окрім відправлених по домам програмістів, компанія залишилася без значної частини працівників інших спеціалізацій. Деякі з них були скорочені через зменшення обсягів діяльності оператора, інші ж переїхали до більш безпечних регіонів країни чи навіть виїхали за кордон.

Однак, незважаючи на складні обставини, один з лідерів ринку поштових послуг України потроху оговтується від шоку перших днів війни та відновлює свої потужності. Кількість замовлень з кожним днем збільшується, тож «Нова пошта» вже розпочала набір нових працівників. Наразі компанія потребує близько 2 тисяч спеціалістів, зокрема вантажників, кур’єрів та операторів відділень.

Також є потреба у операторах, що відповідатимуть на дзвінки національного кол-центру компанії. Таких вакансій на «Новій пошті» зараз близько 150. Та варто зауважити, що кол-центр розташований у Полтаві. Тому дана пропозиція буде актуальною для місцевих мешканців, або переселенців, що тимчасово проживають у цьому регіоні.

На сьогоднішній день компанія «Нова пошта» вже відновила повноцінну роботу 4100 своїх відділень (50%). Окрім того запрацювали близько 11 500 точок обслуговування та 7600 поштоматів. Знову доступні українцям і послуги кур’єрів. Забір та доставку посилок вже можна замовити у більш ніж 6,1 тис. населених пунктів України. Щоправда у неспокійних регіонах країни, де ведуться активні бойові дії, відділення поки що не працюють, або ж приймають лише замовлення на відправку вантажів.

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