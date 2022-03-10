Живим чи мертвим: за ліквідацію Путіна пропонують рекордну суму

Бізнесмен з Луганська Євген Цодіков днями зробив сенсаційну заяву. Українець запропонував за голову Володимира Путіна винагороду у сумі 10 мільярдів євро. Щоправда таких грошей у ініціатора полювання на очільника Кремля наразі не має. Натомість він запропонував громадянам України самостійно зібрати гонорар для вбивці російського президента.





На заклик луганчанина відгукнулося чимало українців, які за останні два тижні вже встигли люто зненавидіти Путіна. На Facebook-сторінці автора ідеї з’явилося чимало схвальних коментарів. Однак знайшлися ті, хто не підтримав затію Цодікова.

Деякі скептично налаштовані українці припустили, що смерть президента РФ нічого не змінить. Адже він є лише концентратом російського менталітету. Головна ж причина ворожості східних сусідів лежить набагато глибше.

«Ми звикли вважати Путіна уособленням зла. Однак він лише є поєднанням всіх найгірших рис російської нації. Не стане його – прийде інший. І тоді через кілька десятків років нашим дітям знову доведеться воювати з РФ», – зазначив один з підписників бізнесмена.

Користувач також додав, що найкращим варіантом для України буде розпад Російської Федерації. Лише тоді східний сусід перестане бути для нас загрозою.

Варто зазначити, що ставки за голову очільника Кремля наперебій пропонують навіть його співвітчизники. Зокрема російський бізнесмен Олександр Конанихін запропонував $1 мільйон навіть не за вбивство, а лише за арешт російського президента. За його словами, винагорода дістанеться офіцеру, який затримає Путіна як військового злочинця згідно з міжнародним законодавством.

Бажання російських мільярдерів усунути «божевільного російського царя», що розв’язав війну з Україною, вже нікого не дивує. Адже через санкції США та ЄС вони вже втратили близько половини своїх статків. В тому числі європейські маєтки та яхти, які у російських бізнесменів просто конфіскували.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿