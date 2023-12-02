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Тамар Глоба назвала знаки зодіаку, які можуть заробити мільйон уже наступного року

03.12.2023
Тамара Глоба

Як вважає відомий астролог Тамар Глоба, 2024 рік знаменує собою початок процвітаючої та плідної епохи для деяких знаків зодіаку, яка продовжиться і в 2025 році. Це час, сповнений можливостей для визнання, успіху та багатства. Головне – скористатися цими шансами і прийняти розумні ризики.

Астрологічні прогнози свідчать, що люди, народжені в роки Собаки, Півня і Коня, будуть особливо благословенні фортуною. Прогнозується, що вони відкриють для себе нові шляхи доходу, досягнуть успіху в своїх починаннях і створять інноваційні та перспективні ідеї.

Собака: Для тих, хто народився в рік Собаки, наступні два роки принесуть неочікувані фінансові прибутки. Ці прибутки можуть походити з різних джерел, таких як сім’я, колеги або клієнти. З’являться інвестиційні можливості, але до них слід підходити з ретельним аналізом і не вдаватися до безрозсудних спекуляцій. Період також підкреслює щедрість і залученість у суспільство. Успіх тісно пов’язаний з готовністю допомагати іншим і брати активну участь у громадській діяльності.

Півень: Люди, народжені в рік Півня, переживуть особливо щасливі два роки. Астрологи передбачають період, багатий як на особисте, так і на фінансове зростання. Цей час характеризується не лише зростанням добробуту, але й важливими особистими досягненнями, включаючи потенційні покупки нерухомості, придбання транспортних засобів та значущі інвестиції. Цей період також приносить переломні моменти в особистих стосунках, обіцяючи нові зв’язки і радісне поповнення в сім’ї.

Кінь: Для тих, хто народився в рік Коня, 2024 рік віщує фазу успіху і фінансової стабільності. Це час відпустити фінансові турботи і насолоджуватися життям на повну. Період сприятливий для подорожей, навчання за кордоном, плідної співпраці та переговорів. Це фаза, коли придбання активів і стабільні потоки доходів ведуть до загального процвітання і благополуччя.

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03.12.2023
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