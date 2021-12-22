Новий рік без тепла: системи можуть перевести в режим «технологічної броні»

Українські теплопостачальники б’ють на сполох. Через невірні розрахунки НАК «Нафтогаз» щодо обсягів споживання у зимовий період, комунальникам доводиться докуповувати необхідні об’єми газу за ринковою ціною. За перші два місяці опалювального сезону ТКЕ вже влізли у величезні борги перед постачальником. Якщо компанія не збільшить мінімальний об’єм газу, який продає тепловикам за пільговою ціною, українці вже в найближчий тиждень можуть залишитися без опалення.





Про нестачу виділених НАКом об’ємів пального на забезпечення потреб населення українські ТКЕ говорять вже другий місяць. Домовляючись із вітчизняними виробниками теплової енергії «Нафтогаз» пообіцяв продавати їм за зниженою ціною лише обмежену кількість пального. А за понаднормові «куби» комунальники мали платити ринкову ціну.

Однак виявилося, що розрахунки НАКу далекі від реальності. Хоча постачальник і вираховував середньомісячне споживання пального за даними останніх трьох опалювальних сезонів. Чи то через відмінність погодних умов в порівнянні з попередніми роками, чи через погіршення стану комунікацій, та виділених «Нафтогазом» об’ємів було замало навіть у листопаді. Що вже казати про морозні зимові місяці.

Теплокомуненерго покірно докуповували газ за ринковою ціною та не сперечалися із постачальником. Загалом за перші місяці опалювального сезону ТКЕ вже переплатили понад 800 млн грн, вичерпавши усі свої запаси. Тож теплові компанії вирішили врешті попрохати «Нафтогаз» про перегляд норми споживання, а інакше вони просто не зможуть забезпечити тепло у домівках громадян.

Асоціація вітчизняних тепловиків «Укртеплокомуненерго» вже звернулася від імені регіональних ТКЕ до прем’єра Дениса Шмигаля по допомогу. Очільника уряду попрохали зобов’язати «Нафтогаз» скорегувати об’єми природного газу, які він постачає тепловим компаніям по фіксованій ціні. Адже якщо норма споживання залишиться без змін, грошей ТКЕ вистачить лише на обігрів під’їздів, а про тепло у квартирах можна буде забути.