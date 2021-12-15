Большой украинский банк продадут за границу: у клиентов появятся уникальные возможности

В Украине появился необанк, разительно отличающийся от остальных отечественных финучреждений. Сейчас у него нет ни одного физического отделения, а вся деятельность производиться только за счет приложения под названием Bitsa. Но уже скоро финучреждение собирается приобрести один из крупнейших украинских банков. Чем же так поразил клиентов новичок рынка и каков его план развития в Украине?





Как отметил Антон Сватик, исполнительный директор компании «Финтех Девелопмент», в настоящее время они уже сумели привлечь более 50 тысяч клиентов, из которых 10 тыс. активно пользуются приложением Bitsa. Но кроме онлайн-банкинга компания планирует открывать также и собственные физические отделения. С этой целью уже ведутся переговоры о приобретении «Финтех Девелопмент» одного из топ-10 украинских банков.

Но даже сейчас, не имея реальных отделений, банк привлекает внимание украинцев благодаря своим выгодным тарифам и уникальной услуге торговли криптовалютой.

Открытие карты и ее обслуживание в приложении Bitsa является абсолютно бесплатным для всех украинских клиентов. Пополнять свой виртуальный счет можно без комиссии, а за снятие наличных с пользователя возьмут всего лишь 0,15% от запрашиваемой суммы.

Оплата коммунальных услуг в приложении финучреждения, как и перевод денег по Украине и за границу будет стоить всего 1 грн. Кредитные условия банка тоже весьма привлекательны. Для ссуды до 300 тысяч гривен установлен 5-месячный льготный период, а дальше клиенту будет начисляться только 0,1% от суммы кредита.

Кроме того, у владельцев карты Bitsa есть возможность получать кэшбек до 20% от стоимости товаров и услуг, оплаченных этой картой. Но важнейшим пунктом в перечне предложений нового банка является возможность покупать и продавать «крипту».

Используя свои очевидные преимущества, финучреждение стремится в течение следующего года расширить свою клиентскую базу путем привлечения 2-3 миллионов новых пользователей в Украине.