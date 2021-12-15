Великий український банк продадуть: в клієнтів з’являться унікальні можливості

В Україні з’явився необанк, що разюче відрізняється від решти вітчизняних фінустанов. Наразі він не має жодного фізичного відділення й працює лише через додаток під назвою Bitsa. Та вже незабаром збирається придбати один з найбільших українських банків. Чим же так вразив клієнтів новачок ринку та який його план розвитку в Україні?





Як зазначив Антон Сватик, виконавчий директор компанії «Фінтех Девелопмент», наразі вони вже зуміли привабити понад 50 тисяч клієнтів, з яких 10 тис. активно користуються додатком Bitsa. Та поза онлайн-банкінгом, компанія планує відкривати й власні фізичні відділення. З цією метою вже ведуться переговори про придбання «Фінтех Девелопмент» одного із топ-10 українських банків.

Та навіть зараз, не маючи реальних відділень, банк приваблює увагу українців завдяки своїм вигідним тарифам й унікальній послузі торгівлі криптовалютою.

Відкриття карти та її обслуговування в додатку Bitsa є абсолютно безкоштовним для всіх українських клієнтів. Поповнювати свій віртуальний рахунок можна без жодної комісії, а за зняття готівки з користувача візьмуть всього 0,15% від запитуваної суми.

Оплата комунальних послуг у додатку фінустанови, як і переказ грошей по Україні та за кордон вартуватиме лише 1 грн. Кредитні умови нового банку теж є вельми привабливими. Для позички до 300 тисяч гривень встановлено 5-місячний пільговий період, а далі клієнту нараховуватимуть лише 0,1% від суми кредиту.

Окрім того, у власників карти Bitsa є можливість отримувати кешбек до 20% від вартості товарів та послуг, оплачених цією картою. Та найважливішим пунктом у переліку послуг нового банку є можливість купувати та продавати «крипту».

Використовуючи свої очевидні переваги фінустанова має на меті протягом наступного року розширити свою клієнтську базу, привабивши 2-3 мільйони нових користувачів в Україні.