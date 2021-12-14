В Украине запретят свободную продажу популярных лекарств

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новую программу, в рамках которой все рецептурные препараты будут в аптеках отпускаться только при наличии у покупателя электронного рецепта. Первым шагом реализации проекта станет внедрение электронных рецептов для лекарственных средств, имеющих антибактериальное действие (антибиотиков).





Уже с апреля 2022 в аптеке нельзя будет купить антибиотик без наличия рецепта в электронном формате. Далее Минздрав планирует постепенно вводить такой вид рецептов для других групп препаратов. Полная реализация проекта планируется до конца 2022 года.

Напомним, что «электронный рецепт» – это не инновационная технология для нашей страны. Она уже действует в программе «Доступные лекарства» и хорошо себя показала в рамках этого проекта.

Министр здравоохранения Александр Комарида считает, что технология достаточно протестирована и даст возможность полностью отказаться от бумажных рецептов. Об этом он рассказал в интервью “Укринформ”.

Профильный министр считает, что система электронных рецептов, в первую очередь, даст возможность контролировать реализацию рецептурных препаратов. На данный момент это самый действенный механизм, который можно применить на территории нашей страны.

Помимо этого, данный проект может стать полезным для программы фармацевтического страхования. Данный вид страхования предусматривает накопление средств на покупку лекарственных препаратов.

Отметим, что раньше планировался переход на электронные рецепты на такие группы препаратов:

Наркотические средства;

Инсулин;

иммуносупрессивные препараты.

Реализовать он должны были еще до конца текущего года. Цель такого перехода не только контроль над отпуском такого рода лекарственных средств, но и целесообразность их назначения.

Каждый электронный рецепт будет зафиксирован системой, как и имя врача, выписавшего его.