В одном из регионов усилят мобилизацию: станет больше проверок и блокпостов

В Херсонской области власти усиливают мобилизационный процесс в ответ на многочисленные попытки мужчин уклониться от призыва в армию. Областная военная администрация во главе с Александром Прокудиным сосредоточилась на борьбе с уклонением от призыва.

Прокудин объявил, что такое решение было принято во время последнего заседания Совета обороны Херсонской области.

В рамках этих мероприятий Национальной полиции поручено активно разыскивать лиц, которые уклоняются от военной службы. Кроме того, будут усилены проверки на блокпостах. Эти проверки имеют целью проверить соблюдение порядка получения повесток и предотвратить уклонение от службы.

Кроме того, областная власть планирует увеличить количество мобилизованных херсонцев, превысив предыдущие показатели. Важным шагом для обеспечения оперативной безопасности стал запрет СНБО на публикацию фото- и видеоматериалов из определенных мест, имеющих военное значение. Эта мера призвана предотвратить то, чтобы враг мог получить представление о последствиях их операций. Эти шаги знаменуют собой значительную эскалацию мобилизационных усилий в регионе и отражают более широкую стратегию повышения военной готовности.