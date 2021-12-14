В Україні заборонять вільний продаж популярних ліків

Міністерство охорони здоров’я України розробляє нову програму, в рамках якої всі рецептурні препарати в аптеках будуть відпускатися лише за наявності у покупця електронного рецепту. Першим кроком реалізації проекту стане впровадження електронних рецептів для лікарських засобів, що мають антибактеріальну дію (антибіотиків).





Вже з квітня 2022 року в аптеці не можна буде придбати антибіотик без наявності рецепту в електронному форматі. Далі МОЗ планує поступово запроваджувати такий вид рецептів для інших груп препаратів. Повна реалізація проекту запланована до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що «електронний рецепт» – це не інноваційна технологія для нашої країни. Вона вже діє у програмі «Доступні ліки» і добре себе показала у рамках цього проекту.

Міністр охорони здоров’я Олександр Комарида вважає, що технологія досить протестована і дозволить повністю відмовитися від паперових рецептів. Про це він розповів в інтерв’ю “Укрінформ”.

Профільний міністр вважає, що система електронних рецептів насамперед дасть можливість контролювати реалізацію рецептурних препаратів. На даний момент це найдієвіший механізм, який можна застосувати на території нашої країни.

Крім того, цей проект може стати корисним для програми фармацевтичного страхування. Цей вид страхування передбачає накопичення коштів на придбання лікарських засобів.

Зазначимо, що раніше планувався перехід на електронні рецепти на такі групи препаратів:

Наркотичні засоби;

Інсулін;

імуносупресивні препарати.

Реалізувати його мали ще до кінця поточного року. Мета такого переходу не тільки контроль над відпусткою таких лікарських засобів, а й доцільність їх призначення.

Кожен електронний рецепт буде зафіксований системою, як і ім’я лікаря, який його виписав.