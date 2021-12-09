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Viber оголоcив про запуск нових функцій в Україні

09.12.2021
1 хвилина на прочитання
viber

Viber оголошує про запуск оновлень: тепер бренди матимуть можливість надсилати бізнес-повідомлення з відео, а користувачі месенджера зможуть копіювати коди, посилання та контактну інформацію одним кліком. Нові опції покликані покращити комунікацію між брендами та користувачами у бізнес-повідомленнях Viber.


Завдяки оновленню бренди зможуть надсилати відео користувачам зі свого бізнес-аккаунту Viber. Функція працюватиме для відео у форматах 3gp, m4v, mov та mp4 з максимальним розміром файлу до 200 МБ. Користувачі Viber зможуть відповісти на відео та закріпити його в діалозі з брендом, як і будь-яке інше бізнес-повідомлення.

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Повідомлення від брендів для користувачів Viber можуть бути кількох типів:

  • лише відео
  • відео та текст
  • відео, текст та CTA-кнопка

Нова опція дозволить брендам ділитися ще більш цікавим, креативним та корисним контентом зі своїми клієнтами. Використовуючи відео, бренди зможуть показати нові продукти, розповісти про їхні особливості, надіслати інструкції з використання та багато іншого. Опція стане доступною вже до Нового року.

Крім того, користувачі Viber зможуть копіювати коди перевірок, номери телефонів, адреси електронних пошт і посилання в бізнес-повідомленнях. Це ще більше спростить взаємодію клієнтів із брендами. Функція працює для номерів, що складаються з чотирьох чи більше цифр. При тривалому натисканні номер скопіюється, а на екрані з’явиться повідомлення «Номер скопійовано». Оновлення особливо зручне для одноразових паролів, промокодів, ідентифікаторів відстеження доставки тощо.

При короткому натисканні на посилання, адресу електронної пошти або телефонний номер (довжиною понад 7 цифр), на який можна подзвонити і відправити повідомлення, користувач побачить меню з кількома опціями: дзвінок, повідомлення, додати до контактів тощо. Або ж клієнта спрямують на вебсайт або електронну пошту бренду. Функція вже доступна для користувачів Android, iOS та Desktop-версії програми.

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09.12.2021
1 хвилина на прочитання

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