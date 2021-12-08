Тисячі доларів та успіх: названо знаки зодіаку-щасливчики на 2022 рік

Напередодні Нового року ми зазвичай фантазуємо та будуємо нескінченну кількість планів. Які з них збудуться, а яким так і судилося залишитися лише у наших мріях?





Астрологи назвали п’ять знаків зодіакального кола, що в наступному році стануть справжніми везунчиками. Їм щаститиме геть в усьому, задуми чарівним способом перетворяться у реальність, а гроші «литимуться рікою».

Козеріг

Представників знаку у 2022 році чекає безліч змін як у кар’єрі, так і в особистому житті. Зірки пророкують їм зміну роботи, за якою послідує значне зростання доходів. А самотнім Козерогам можна сподіватися на доленосну зустріч із другою половинкою.

Тілець

Тільцям майбутній рік принесе нові джерела доходів, що значно примножать їх статки. До того ж на них чекає підвищення та отримання нового професійного досвіду, який стане у нагоді в майбутньому. Завдяки фінансовій стабільності, до якої Тілець йшов роками, у 2022 році він зможе дозволити собі все, чого лише побажає.

Діва

Працьовиті уродженці знаку у новому році мають всі шанси вирости у професії. Для цього потрібно буде докласти немалих зусиль. Та коли Діва ставить перед собою мету, будь-що досягне її.

Терези

А цим щасливчикам щаститиме увесь рік. На роботі вони без кінця отримуватимуть похвалу від керівництва, а дехто навіть премії та підвищення зарплатні. В особистому житті все також складатиметься найкращим чином. Зірки пророкують Терезам бурхливі романи, та навіть одруження.

Риби

Народжені під цим сузір’ям у 2022 році будуть багато подорожувати. Підвищення на роботі суттєво покращить матеріальне становище Риб. А отже у них з’явиться і час, і гроші, щоб врешті подивитися світ. У романтичній сфері їх також чекають лише позитивні емоції. Романтична поїздка допоможе представникам знаку зміцнити свої стосунки з другою половинкою та досягнути справжньої гармонії.